$!Padres denuncian uso de acusaciones falsas para impedirles ver a sus hijos

Padres de familia se manifestaron este miércoles en el Centro de Justicia para las Mujeres, en Culiacán, para denunciar lo que consideran un uso indebido de acusaciones de violencia familiar durante procesos de separación y disputas por la guarda y custodia de sus hijos.

La protesta, convocada por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y fundadoras del movimiento #SoyPapáNoCriminal, se realizó en el marco del llamado Día Internacional contra las Denuncias Falsas, que los manifestantes conmemoran cada 9 de septiembre.

Luis Gerardo Peraza Jiménez, quien fue uno de los primeros en tomar la palabra, relató que durante su proceso de divorcio fue denunciado por violencia familiar, acusación por la que enfrentó un proceso de nueve meses y que terminó con una no vinculación a proceso y un sobreseimiento.

Explicó que su separación ocurrió en abril de 2025 y que la denuncia fue presentada el 31 de octubre de ese mismo año. A partir de entonces, dijo, dejó de convivir normalmente con su hija y actualmente sólo puede verla durante una hora a la semana.

“Yo me estoy divorciando y hay un problema de guarda y custodia”, expuso.

Peraza Jiménez sostuvo que su intención es ejercer una paternidad activa y no convertirse en un “papá de fin de semana”.

Incluso mostró un documento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el que acredita que no es deudor alimentario.

El padre cuestionó que una acusación pueda derivar en restricciones de convivencia mientras se determina si los hechos denunciados ocurrieron.

“Yo lo que estoy, el conflicto que tengo es que yo me estoy divorciando y hay un problema de guarda y custodia”, señaló.

Durante la manifestación, otros padres aseguraron haber enfrentado situaciones similares.

Uno de ellos afirmó que lleva nueve meses sin ver a su hija pese a haber sido un padre presente, mientras que otro relató que una acusación por violación llevó a un conocido suyo a prisión preventiva, aun cuando posteriormente la denunciante habría dicho ante el juzgado que lo señalado no era cierto.

Los manifestantes también cuestionaron la manera en que se realizan las investigaciones y las entrevistas psicológicas en estos casos.