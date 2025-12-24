Paga Ayuntamiento de Mazatlán más de $6 millones en renta de oficinas gubernamentales al año

El Gobierno de Mazatlán paga más de 6 millones de pesos al año en renta de oficinas gubernamentales, por lo que ahora que se recuperan espacios de lo que fue el Acuario de Mazatlán se habilitarán para oficinas y ahorrar recursos para la Comuna, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ahora lo interesante es ver qué vamos a hacer con ese espacio que es de las y los mazatlecos, es un espacio público que se recupera y que nosotros ahorita tenemos algunos espacios que estamos rentando como oficinas gubernamentales y ya tenemos por ejemplo esa proyección de utilizarlos para aprovechamiento y que sea de ahorro para las arcas del Municipio”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

”Sí podría ser porque estamos rentando algunas oficinas, son más de 6 millones de pesos que se rentan en oficinas gubernamentales (al año) y ahora tenemos la posibilidad con este predio que estamos recuperando de poder darle la mayor utilidad y ésto pues va ser obviamente analizado debidamente con los expertos ingenieros, arquitectos y obviamente con el Cabildo de Mazatlán y el equipo aquí del Ayuntamiento para darle un buen uso y con sentido social”.

Lo anterior lo expresó después de que el miércoles de la semana pasada en sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó el addendum para que el Gobierno Municipal haga el acuerdo con el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés para el pago de 47.7 millones de pesos por la renta de espacios del anterior Acuario de Mazatlán correspondiente a 20 meses y se les condonó el pago del 5 por ciento de interés moratorio por el tiempo que no pagaron las rentas a tiempo.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la condonación del interés moratorio asciende a cerca de 24 millones 150 mil pesos, poco más de la mitad de los 47.7 millones de pesos que deberá pagar el Gran Acuario en un plazo de 14 meses.

En el adendum se establece que el Gran Acuario ya no rentará el 80 por ciento del terreno del anterior Acuario, por lo que devolverá esa parte al Gobierno de Mazatlán, nada más se quedará con el espacio de Lobos Marinos y en Hospital de Fauna.

Ya no tendrá a su cargo el Pingüinario, cuyas especies serán trasladadas a un nuevo espacio que se habilitará en el Gran Acuario.

En el espacio que ya no rentará el Gran Acuario el Ayuntamiento de Mazatlán proyecta habilitar oficinas gubernamentales para algunas de sus dependencias, dio a conocer la Presidenta Municipal y de esa manera ahorrar recursos en los más de 6 millones que se pagan al año en renta de espacios para oficinas.