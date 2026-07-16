Pagará Gobierno de Mazatlán demanda por el Estadio Teodoro Mariscal de cerca de $13 millones

El Gobierno Municipal pagará la demanda ganada por la empresa que opera el Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal porque está obligado a eso, pero está buscando conveniar como se hace en todos los casos, manifestaron la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“En eso estamos porque ya ve que nosotros tenemos un presupuesto para esas demandas, pero ya el presupuesto ya se nos ha ido acabando, va como el 65 por ciento del recurso ejercido en este año, de lo que tenemos de la bolsa, eran 90 millones de pesos más o menos, todo lo que nos demandan en el Municipio los policías, los empleados”, dijo Osuna Zavala.

Pérez Ríos precisó que esa demandas vienen desde hace muchos años, no nació en esta administración y en el caso de la de la empresa que opera el Estadio Teodoro Mariscal nació en el 2022 por el corte del suministro de agua y drenaje en el 2018 y hasta septiembre del 2024 en el Municipio no hubo una defensa como se debería de haber dado.

“Para septiembre del 2024, antes de la llegada de esta administración ya se tenía prácticamente un veredicto que se generó, una acción legal que se hizo porque la absorbió el Municipio cuando era un problema con la Jumapam y nunca se le vinculó, entonces eso otro recurso que se genera por parte del Municipio era para que la absorbiera la Jumapam, el Juez ya no no acepta y en este año dice no, está en firme”, reiteró Ríos Pérez.

“Pero era una demanda prácticamente perdida de la administración pasada y que nosotros quisimos hacer ejercicio también de los recursos jurídicos que se pueda dar para encauzarla donde de origen debió haber sido y que no lo hicieron”.

Reiteró que con la resolución de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa quien tiene que pagar es el Ayuntamiento porque el Juez así lo está dictaminando, al inicio de la actual administración se interpuso un recurso legal para que la autoridad judicial diera vista a la paramunicipal que realmente hizo el corte, pero ahora ya hay una sentencia en firme.

“Hay una cantidad que cada año se pone para pago de demandas precisamente previendo que se tiene todo un listado y es una demanda más que se le dá tratamiento como las demás demandas que se está pagando, (es que tiene que (pagarla el Ayuntamiento), está obligado), de 27 millones de pesos que es lo que venía quedó en 13 millones de pesos y fracción”, precisó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Nosotros estamos en una acción administrativa también solicitando al juez tiempo, estamos otorgando ahí un recurso para buscar convenir como lo hacemos en todos los casos, estamos obligados al pago, lo vamos a hacer igual que todos los demás casos, vamos a estar interponiendo con el Juzgado nuestra voluntad de pago y también vamos a estar buscando convenir con la parte (demandante)”.

También dio a conocer que se contestó en tiempo y forma a la autoridad de Justicia Administrativa la voluntad del Ayuntamiento de Mazatlán de realizar el pago buscando convenir con la parte demandante el mismo.

Además, Ríos Pérez manifestó que las compras que se realizan en el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán se hacen apegadas a la legalidad y las sesiones de dicho Comité se transmiten de manera pública.