Pagará UAS segunda quincena de enero a más tardar el miércoles o jueves: Gobernador

Será el miércoles o jueves a más tardar cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa pague la segunda quincena de enero a sus trabajadores, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Nosotros ya les dimos un adelanto para que paguen sus quincenas, pero es un adelanto de sus propios recursos que ya están en el presupuesto, entonces sí nos pidieron un adelanto de 90 millones de pesos que es lo que se da quincenalmente”, añadió Rocha Moya en entrevista este martes en Mazatlán.

“Les dimos el correspondiente a la primera quincena y luego el adelanto para que completen y paguen, están a punto de pagar, por qué, porque se ha retrasado el envío de la Federación, ya firmamos los convenios con la federación, no deben de tardar y deben de estar a punto de pagar de mañana a pasado mañana a más tardar”.

Ante personal de medios de comunicación añadió que a como tienen programada la llegada de recursos la UAS tiene asegurado el pago de las siguientes quincenas, pero los problemas vienen a fin de año, pero hoy tienen otra circunstancia porque el Gobierno del estado les incrementó en el presupuesto estatal 150 millones de pesos de irreductible, que es parte de su presupuesto y el Gobierno Federal también por parte del Congreso de la Unión les incrementó.

“Entonces van a tener por ese sólo hecho para este año más de 300 millones de pesos que ya abona para que vayan bajando su déficit y el otro tema que les debe de ayudar es la acción de su reingeniería financiera porque ya se aplica a partir de la primera quincena lo que resolvieron en sus consultas a la base trabajadora”, continuó el Gobernador.