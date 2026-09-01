$!Palacio Municipal de Mazatlán se viste con los colores patrios en septiembre

MAZATLÁN._ A pocos días de que se celebre el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, el Palacio Municipal de Mazatlán ya luce con los colores patrios. Desde finales de agosto fueron colocados los adornos en la fachada y luces para iluminar de verde, blanco y rojo el inmueble ubicado en el Centro de la ciudad.

Será la tarde noche del 15 de septiembre cuando se celebre el tradicional Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México en la Plazuela República. Sin embargo, hasta el momento la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios Domínguez, no ha manifestado si retomará o no el cargo, por lo que aún no se sabe quién encabezará dicha ceremonia, si ella o la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala.