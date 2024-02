Fue la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal la responsable de ordenar la suspensión y de la misma manera Seguridad Pública recibió la encomienda por parte del Alcalde de vigilar que se cumpliera, sin embargo la mañana de este domingo pese al operativo de revisión de Oficialía Mayor y Operadora de Playas, el lugar tenía comensales y se encontraba operando.

“Ellos (Semarnat) otorgan concesiones y nosotros otorgamos permisos de construcción y no les hemos dado permiso de construcción, tienen que tener la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), no tienen permiso de construcción y como no tienen permiso, no pueden estar violando”, explicó el Alcalde en sus momento.