Paloma Sánchez llama a oposición a construir alianza rumbo a las elecciones de 2027

MAZATLÁN._ Ante el proceso electoral que se avecina para Sinaloa en 2027, la Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos, hizo un llamado a los partidos de oposición para construir una alianza que permita defender el voto de los sinaloenses, al considerar que el próximo año se enfrentarán a una elección complicada.

De visita en Mazatlán, Sánchez Ramos advirtió que las elecciones del 2027 no serán una contienda sencilla, por lo que el PRI ya se encuentra recorriendo el estado y fortaleciendo su estructura territorial para llegar preparado a la jornada electoral.

“En el PRI estamos organizándonos, estamos trabajando, estamos recorriendo el estado y estamos construyendo para estar preparados, definir quién va a cuidar nuestras casillas y cómo vamos a trabajar el día de la elección”, comentó.

La Senadora afirmó que su partido prevé un proceso complejo para este 2027, por lo que dijo que desde ahora mantienen atención sobre el desarrollo de la elección.

“No nos vamos a enfrentar a una elección fácil. Nosotros sabemos lo que pasó en el 2021 y cómo se jugó. Así lo denunciamos, como una narcoelección. Tenemos que tener los focos prendidos sobre qué va a pasar ese día”, manifestó.

Asimismo, Sánchez Ramos sostuvo que los militantes priistas trabajan desde distintos espacios para fortalecer al partido y continuar señalando los problemas que enfrenta el estado.

“Todos estamos trabajando, todos estamos desde nuestras posiciones alzando la voz, diciendo las cosas como son y preparándonos”, declaró.

La legisladora reiteró que una coalición entre los partidos de oposición será fundamental para competir en las próximas elecciones, por lo que confió en que las dirigencias partidistas logren acuerdos.

“Yo sigo insistiendo en que es importante una alianza. Ojalá los dirigentes de los partidos se pongan de acuerdo y podamos construirla, porque al no ser una elección fácil, necesitamos ir unidos para defender el triunfo y defender el voto de las y los sinaloenses”, dijo.

Por otro lado, Sánchez Ramos también informó que recientemente retomó su agenda pública luego de concluir su licencia de maternidad, tras permanecer alrededor de 90 días alejada de las actividades legislativas tras el nacimiento de su hija, y ahora reanudó sus recorridos por los municipios de Sinaloa, siendo Mazatlán el primero en su lista.

“Estuve 90 días porque acabo de tener a mi bebé, yo tomé la licencia de maternidad y ya estoy retomando las actividades. En estos días voy a estar enfocada sobre todo en el sur del estado y el lunes estaré en Culiacán”, expresó.

Finalmente, indicó que durante su visita a Mazatlán sostendría reuniones con integrantes del partido y participará en un evento dirigido a mujeres, mientras que en los próximos días continuará su agenda en el resto de la entidad.