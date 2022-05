$!PAN Mazatlán ‘inmortaliza’ a Emilio Goicoechea Luna

“Le ha tocado estar en diferentes cargos representando honorablemente al PAN y a los sinaloenses, sobre todo, entonces bien merecido Emilio, creo que éste es un reconocimiento en vida del esfuerzo que ha hecho usted para todos los panistas, no siempre se tiene la oportunidad de reconocérselos en vida, pero aquí el panismo mazatleco lo está haciendo en vida”, continuó Pérez Torres.

Goicoechea Luna manifestó previamente en entrevista que para él este reconocimiento fue una sorpresa, se enteró apenas el jueves de la misma, pero no es a él sino a tantísima gente la que en la época en la que él tuvo actividad política dentro del PAN hicieron muchas cosas y cuando se convirtieron en Gobierno hicieron muchas cosas por Mazatlán también, unas monstruosamente grandes, otras grandes y muchas que sirvieron para el despegue de este municipio.

“Yo nunca he sido partidario de estar diciendo lo que hicimos, nunca he buscado yo aplausos, pero no podía yo no aceptar (este reconocimiento), pero no lo hago por mí, lo hago por toda la gente y muchos mazatlecos que estuvieron conmigo, que gracias a eso hicimos un chorro de cosas por Mazatlán, llegamos a tener desde la ciudad más pavimentada por kilómetro cuadrado de México”, añadió el ex Senador de la República y quien también fue secretario particular del Presidente de la República Vicente Fox Quezada.