$!PAN ofrece sus candidaturas a quien le interese levantar la voz y señalar lo que está mal: Jorge Romero

MAZATLÁN._ El Partido Acción Nacional está ofreciendo sus candidaturas por todo el País, sobre todo a jóvenes y mujeres que les interese levantar la voz y señalar lo que está mal para trabajar para mejorar, enfatizó el Presidente nacional de dicho instituto político, Jorge Romero Herrera. “¿Qué es lo que queremos en el PAN? Lo único que queremos es acercarnos para si nos lo ganamos, si es que nos lo ganamos, recobrar tu confianza y ponernos a trabajar y entender que cuando nos des la oportunidad, si nos la das, primero Dios si nos la ganamos, de servir, de gobernar aquí en Mazatlán o en Culiacán o en todo Sinaloa, lo hagamos mejor”, enfatizó. “Y fíjate, y decir exactamente lo mismo y que si no te cumplimos no nos merecemos otra vez tu voto ni tu confianza, aquí en este País convocamos a que no se vote por un color, se vote por las personas que te cumplen a la hora de gobernar”.

Ante cientos de militantes del PAN provenientes de diferentes partes de Sinaloa, principalmente de Mazatlán, que se congregaron este miércoles en la plazuela de la colonia Francisco Villa, añadió por eso en dicho instituto político tienen otra actitud y eso quizá no le interese a todos, pero por si hay alguno o alguna que sí, sobre todo jóvenes y mujeres les están ofreciendo candidaturas. “Hoy el PAN por todo el País está ofreciendo sus candidaturas, en serio, si tú eres un alguien, un joven, una joven, a lo mejor puedes decir a mí no me interesa la política, está bien, pero a lo mejor tú que me estás escuchando, a ti sí, sobre todo, insisto, jóvenes que diga a mí sí me interesa levantar la voz, a mí sí me interesa señalar lo que está mal y podría estar mejor para Mazatlán, para Culiacán, para Sinaloa, para todo mi País”, recalcó el dirigente nacional del PAN. “Si tú eres esa persona, hoy el PAN te convoca a ti en serio, más allá de un discurso, o le abrimos nuestras puertas para que tú puedas participar”.

En la reunión con la militancia en el puerto, en la que estuvo acompañado por la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés; y la Diputada local Roxana Rubio, entre otros, Romero Herrera también reiteró que no acude simplemente a hablar de alguien más, pues se preguntó eso de qué sirve. “Pero lo que podemos es no decir la realidad que ha pasado en Sinaloa y en este País. ¿Por qué? Porque qué fue lo que hace siete años, muchos en ese entonces, muchísimas personas les creyeron y fueron por un mensaje; hace siete años te ofrecieron, te prometieron algo y qué es lo que pasa en esta vida, quien algo te promete y te lo cumple esa persona merece tu apoyo siempre porque cumple”, continuó. “Entonces qué hacemos con la gente que te prometió y no te cumple, ¿tú le vuelves a prestar algo a alguien que le prestaste y nada más no te pagó? ¿Es confiable esa persona? Entonces no se trata de venir aquí a golpear a nadie, es solo preguntarte y responde tú, pero en serio tú, qué fue lo que te prometieron, nos prometieron que se iba a acabar la inseguridad en este País, ¿ya te cumplieron? Pregúntatelo si estamos todavía peor decirlo aquí en Sinaloa”.

Se deben preguntar, dijo, si ya les pudieron dar seguridad, si merecen vivir como lo están haciendo en Sinaloa. “¿Mañana quieres tú no poder dormir porque no sabes si van a parar con bien? No te mereces vivir así como papá, no se merecen tus hijos hoy chiquitos y mañana jóvenes no poder vivir su vida con tranquilidad. ¿Qué es lo que hace siete años te dijeron? Mira, si votas por nosotros todos los hospitales públicos van a ser como hospitales de Europa”, reiteró. “Te pregunto pidiéndole a Dios que nunca tengas que ir a un hospital público, pero si vas a un hospital público ¿están como en Europa los hospitales aquí? Eso es burlarse de la gente”.





El otro punto es que cuando van a un hospital las personas no tienen en dónde sentarse y quizá una de las situaciones más horribles que pueden pasar, que no se le desea a nadie, es que el papá, la mamá o el hijo esté enfermo de gravedad uno se enfrente a la situación de que no lo pueden atender pese a que la persona sí trabaja y sí paga sus impuestos, recalcó.