$!Panteón forense de Mazatlán sigue sin operar a seis meses de ser concluido

MAZATLÁN._ A casi seis meses de que se anunció como concluida su construcción, el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Mazatlán permanece sin entrar en operación, pese a la urgencia que representa para la atención de la crisis de personas desaparecidas y no identificadas en el puerto y el resto de Sinaloa. Fue en julio pasado cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció oficialmente la conclusión de este panteón forense, el cual iniciaría a operar de manera casi inmediata, pero que hasta la fecha continúa sin presentar actividad en sus instalaciones.

Un recorrido por el lugar permite constatar que solo el arco de acceso principal y la caseta de vigilancia se encuentran en óptimas condiciones y con mantenimiento visible, en contraste con el resto del complejo, el cual presenta un escenario de abandono. El inmueble presenta inactividad operativa, así como áreas sin uso aparente y con la zona destinada para las fosas sin movimiento, lo que ha generado cuestionamientos sobre el retraso en su puesta en marcha.

El Panteón Forense de Mazatlán está ubicado al sureste del puerto, en un predio situado a un costado de la Universidad Politécnica de Sinaloa, entre la avenida Genaro Estrada y el camino rumbo a Miravalles, localización estratégica para un fácil acceso y la operación regional de un espacio clave en materia forense. De acuerdo con la información oficial, el proyecto cuenta con laboratorios y tecnología especializada para facilitar los procesos de investigación forense, el manejo digno de restos humanos no identificados y el acompañamiento a familiares que buscan a sus seres queridos.

Asimismo, contó con una inversión de 17 millones 200 mil pesos para su construcción provenientes de recursos federales y estatales. Sin embargo, a pesar de que la infraestructura ya fue concluida, el centro permanece a la espera de su operación formal, sin que se haya informado de manera oficial la fecha en la que comenzará a procesar cuerpos y restos humanos.

Asimismo, el retraso se presenta en un contexto particularmente sensible, ya que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Mazatlán forma parte de una iniciativa integral en Sinaloa para fortalecer las capacidades forenses en toda la entidad. La estrategia contempla la creación de distintos centros especializados que permitan mejorar la respuesta institucional ante la crisis de personas desaparecidas y no identificadas, así como reducir el rezago en los procesos de identificación.