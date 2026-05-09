$!Panteones de Mazatlán comienzan a recibir visitantes previo al Día de las Madres

MAZATLÁN._ Previo a la conmemoración del Día de las Madres, los panteones de Mazatlán comenzaron a recibir desde este sábado a decenas de familias que decidieron adelantarse a las visitas tradicionales del 10 de mayo, buscando evitar las aglomeraciones que se registran en esta fecha especial. En el Panteón “Jardín”, varios grupos de personas acudieron desde temprana hora para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevando flores, realizando labores de limpieza y pasando algunos momentos en familia para honrar la memoria de las madres fallecidas.

Durante el recorrido por el cementerio, los visitantes pudieron encontrar un espacio en mejores condiciones gracias a los trabajos recientes de limpieza efectuados por personal de Servicios Públicos y Parques y Jardines, que realizó labores intensivas previo al fin de semana. Aunque todavía se observan algunas tumbas deterioradas, los pasillos lucieron más limpios y con menor presencia de maleza, resultado de las acciones emprendidas mediante el programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, el cual también se desplegó este sábado en el fraccionamiento Los Portales.

Entre las labores efectuadas destacaron el retiro de adornos en desuso, vidrios, escombro, hojarasca, maleza seca, globos y basura en general, con el objetivo de brindar una mejor imagen y mayor seguridad a quienes acudirán a los panteones este domingo. La actividad previa al Día de las Madres también comenzó a generar movimiento económico en los alrededores de los cementerios, donde se observaron jóvenes ofreciendo servicios de limpieza de tumbas, así como comerciantes dedicados a la venta de flores naturales y arreglos sintéticos a distintos precios.