$!Para derrame de aguas negras entre calle Gaviotas y avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán

El derrame de aguas de drenaje que se iba hacia una rejilla cercana ubicada en la avenida en mención paró tras la publicación de dicho problema entre el domingo y el lunes en este diario.

MAZATLÁN._ Tras más de una semana del derrame de miles de litros de aguas negras que rebosaban de una alcantarilla ubicada entre la calle Gaviotas y la avenida Ejército Mexicano, la fuga paró el lunes.

Sin embargo, no se ha visto que en el lugar ubicado en una de las esquinas del edificio donde se encuentran instancias del Poder Judicial del Estado de Sinaloa como Juzgados Familiares, entre otros, personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán haya realizado trabajos de reparación.

El derrame generaba molestias tanto a automovilistas como a peatones, varios de los cuales esperan todos los días el camión urbano en una de las paradas cercanas.

Este era uno de varios derrames de aguas negras que se han presentado en calles de este mismo fraccionamiento Campo Bello y colonias aledañas como Lomas del Mar e Independencia.