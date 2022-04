Para ‘doblar’ a cárteles, urge atacarlos en sus finanzas: Reveles

Para debilitar a los grupos de la delincuencia organizada y que pierdan su poder, el Estado mexicano debe atacar sus finanzas, y quienes gobiernen deben ser las autoridades legalmente electas y no los poderes fácticos, consideró el periodista José Reveles.

“Las dos cosas que urge hacer en este País es cortar el nexo de la delincuencia organizada o los capitanes locales, regionales con los políticos de los ayuntamientos, que quien llega a gobernar por las urnas realmente gobierne y no sean los poderes de facto los que estén por encima de la autoridad local”, dijo el reconocido periodista en la charla “La guerra contra el narcotráfico” en la que participó la tarde-noche de este viernes en Mazatlán junto con los periodistas Juan Omar Fierro Mendoza y Francisco Cruz.

“Y segundo, más bien primero, hay que cortarles todo el suministro financiero a los grupos delincuenciales, eso está dicho desde hace muchos años por varias personas, lo hemos estado diciendo, tratando de convencer al gobierno, pero lo primero que tiene que hacer es atacar esas finanzas, no importa si es política de confrontación bélica, si son abrazos y no balazos, lo importante es llegar a los bancos y quitarles su dinero”.

En la charla como parte del Festival del Libro 2022 que se realiza del 29 de marzo al 3 de abril en la Plazuela Machado, organizada por el Ayuntamiento de Mazatlán a través del Instituto de Cultura, Turismo y Arte y la Brigada Leer en Libertad, agregó que los integrantes de los grupos criminales no guardan el dinero bajo el colchón, la tiene en los bancos internacionales, ni siquiera nada más en México, sino en Estados Unidos y en Europa.”Y ese dinero hay que quitárselo, es la única manera de debilitarlos, la única manera de que dejen de ser tan poderosos, de que paguen sicarios, de que paguen autos blindados, que hagan blindajes artesanales como en Michoacán los “monstruos”, de que compren armas, de que dominen rutas terrestres, de que si les matan pistoleros vuelvan a contratar, toda esa cadena interminable se acabaría si hubiera una decisión oficial de investigar y llegar a las fortunas de estos grupos criminales”, recalcó tanto en la charla como en entrevista.

“Y simplemente congelarlas, incautarlas o apoderarse de ellas porque la ley lo permite o cortarles ese suministro financiero que sigue llegando como si no existiera, más que una confrontación armada o en las calles y no pudiera haber una confrontación económica, financiera por parte de las autoridades que debieran quitarle este poderío a gente que ni siquiera para impuestos, o sea, no está incorporada a la economía nacional”.

El periodista que ha trabajado en medios como Excélsior, Proceso o El Financiero y ha escrito libros como “El Chapo, entrega y traición”, “El affaire Cassez” y “El cártel incómodo” expresó que dichos grupos delictivos gozan de esa posibilidad de tener muchísimo dinero y más ahora que exportan fácilmente sustancias como el fentanilo que es muy barato de producir y se vende muy caro.

“(Se les deben quitar sus finanzas para que) finalmente se debiliten y dejen de ser tan poderosos como han sido hasta ahora, porque por eso imponen candidatos, por eso palomean o tachas a quienes aspiran a ser presidentes municipales, y por eso ha habido tantos ejecutados o tantos amenazados o tantos que han tenido qué renunciar a sus candidaturas porque están amenazados por el narco, o porque reusaron cumplir con los compromisos que ellos les exigieron”, reiteró el también ganador dos veces del Premio Nacional de Periodismo, uno de ellos por trayectoria.

Claro que sí hay una guerra: Francisco Cruz

Por su parte, Francisco Cruz dijo ser la mitad de Oaxaca y la otra mitad del Estado de México, por lo que se preguntó antes de venir a Mazatlán qué podría decir de este tema cuando hay una historia de que una de las cunas del narcotráfico en el país es Sinaloa, Badiraguato.

“¿Para empezar hay una guerra?, claro que sí hay una guerra, puede ser que no se reconozca, puede ser que no se entienda, pero podemos decirles que a partir del 206 cuando diciembre se habló por primera vez de guerra con Felipe calderón y hasta 2022 llevamos cerca de 400 mil muertos, entonces claro que hay una guerra”, subrayó Francisco Cruz, entre varios puntos.

No se investiga a fondo: Juan Omar Fierro

En tanto que Juan Omar Fierro manifestó que una de las novedades que ha visto en el actual Gobierno federal es que están presentando a través del Secretario de la Defensa Nacional estadísticas de incidencia delictiva en las que ya se habla abiertamente en la Presidencia por ejemplo del tráfico de fentanilo, de metanfetaminas y de homicidios dolosos.

“Pero una de las estadísticas que me llamó la atención en esta conferencia matutina fue las carpetas de investigación que se abren por delincuencia organizada porque era muy baja, me parece que una de las razones por las cuales no se investiga a fondo es justamente que las investigaciones en este país, como ha pasado incluso en casos gravísimos como el de Ayotzinapa es fraccionarse y se fraccionan para no llegar al fondo”, expresó Juan Omar Fierro.