Para entrar a los eventos del Carnaval deberán portar certificado de vacunación o prueba negativa: Alcalde

Para disfrutar de todos los eventos que tendrá el Carnaval de Mazatlán 2022, la ciudadanía tendrá que estar vacunada, afirmó Luis Guillermo Benítez Torres.

Luego de que el Gobierno del Estado aprobó el magno evento del puerto, el Presidente Municipal informó que quienes no porten su certificado de vacunación, no ingresarán a los eventos, esto como medida para evitar contagios de Covid-19.

“No va a entrar quien no tenga su certificado de vacunación, ni vayan porque no van a entrar, eso sí se los aseguro... a todos los eventos, públicos y cerrados, si no traen credencial, no entran”, expresó.

El morenista dijo también que en dado caso de no tener las dosis requeridas, bastaría con entregar una prueba Covid negativa, esto para comprobar que no está contagiado por esta enfermedad.

“En su defecto si no la tuvieran la credencial, porque implica cierta problemática, una prueba Covid negativa de ese día, o de un día antes. Digo, más no podemos hacer para prevenir, por eso aviso a los ciudadanos, lleven su certificado de vacunación o el que no lo haya hecho llévese una prueba, que esté negativa, y se les permite el paso”, sostuvo.