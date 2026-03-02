Para evitar cierres de negocios, Gobierno de Mazatlán promocionará el turismo en la zona rural

En busca de apoyar a comerciantes y evitar el cierre de negocios en la región, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez indicó que mantendrán la estrategia de promocionar los eventos y actividades en la zona rural de Mazatlán, así como acciones de embellecimiento a los pueblos.

Ante el ambiente de inseguridad que ha alejado a turistas nacionales e internacionales, Palacios Domínguez señaló que Sedectur trabaja con la promoción de ferias gastronómicas y bazares en que los visitantes puedan sentirse atraídos por la cultura de la zona rural, esto, para mejorar la economía de la región.

“Hemos estado trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en diferentes tianguis, ferias que se hacen en la zona rural. Ya hicimos en El Recodo, ya hicimos en El Habal, en El Recreo y en La Noria, que ya tiene sus festividades. Vamos a seguir impulsando que se lleven a cabo este tipo de eventos para que mejore la economía en estos lugares que tienen vocación turística”, declaró.

Informó que en La Noria próximamente se estará inaugurando un callejón temático que busca homenajear a los músicos de esa sindicatura, así como también como parte de la promoción y creación de atracción en la zona rural.

Además, destacó los tours turísticos que Sedectur ha gestionado con motoclubs.

“En específico en La Noria ahorita estamos trabajando en un callejón temático para honrar a todos los músicos de ese lugar y su historia. Ahorita mismo estamos haciendo ese mural, ese callejón temático y también trabajando con las comunidades para poder desarrollar nuestros productos turísticos como son estas ferias y estos tianguis gastronómicos que realizamos”.

”También el licenciado Alí Zamudio (titular de Sedectur) ha llevado a cabo eventos donde invita a los motoclubs. El último que tuvimos por ejemplo en El Recreo, contó con motoclubs, pero sobre todo el que tuvimos en El Recodo fueron alrededor de 36 motoclubs los que estuvieron visitando”.

Palacios Domínguez comentó que se siguen buscando gestiones para apoyar a comerciantes tanto de zona urbana como rural, a través de programas que se tienen en la Secretaría de Economía del Gobierno Estatal, los cuales ya fueron empleados el año pasado y buscarían repetirse en 2026.

“Ya lo estamos haciendo (el apoyo) ante la Secretaría de Economía. El año pasado apoyamos y este 2026, por supuesto, que también habrá apoyos, entonces, vamos a estar muy pendientes. Siempre les he dicho yo que la zona rural es el corazón de Mazatlán y siempre estamos muy atentos a las necesidades que tienen allá”.