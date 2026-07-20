Para evitar congestionamiento vial, establecen rutas especiales para camiones turísticos en Mazatlán

Con el objetivo de agilizar la movilidad durante la temporada vacacional y evitar tráfico pesado en las principales avenidas del puerto, la Delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán, en coordinación con la Tránsito Municipal y el sector hotelero, implementó nuevas rutas estratégicas para el desplazamiento de camiones turísticos y vans.

El delegado de Vialidad, Juan de Dios Mendoza López, informó que este esquema busca ordenar el ingreso de los vehículos que trasladan visitantes a los distintos hoteles de la ciudad, reduciendo los embotellamientos y facilitando la llegada de los turistas sin obstrucción alguna.

“Estamos coordinados con la Policía Municipal, Tránsito Municipal y con las asociaciones de hoteles, precisamente para que la llegada de los charteros y todos los camiones turísticos no ocasionen congestionamientos viales. De hecho se establecieron unas rutas críticas, por las cuales van a introducirse los vehículos turísticos”, explicó Mendoza López.

Detalló que los recorridos fueron definidos de acuerdo con la ubicación de los centros de hospedaje.

Los autobuses con destino a hoteles ubicados en la zona norte, desde El Cid hasta Cerritos, ingresarán por la carretera hacia El Habal; mientras que los que se dirijan a la Zona Dorada utilizarán la Avenida Rafael Buelna.

En tanto, quienes tengan como destino hoteles del malecón cercanos al Acuario, llegarán desde Avenida Marina o podrán incorporarse por Rafael Buelna; mientras que las unidades que trasladan pasajeros a hoteles de Olas Altas circularán por la Avenida Gabriel Leyva, con el fin de un acceso más directo.

Además del ordenamiento vial, destacó que la estrategia también contempla proteger a los operadores del transporte turístico de posibles abusos o actos de corrupción por parte de agentes de algunas corporaciones.

“Además, el estar en esa coordinación los diferentes niveles de gobierno y los hoteles, también vamos a evitar que los choferes que transportan al turismo sean maltratados ni chantajeados por inspectores o por agentes de Tránsito. Queremos que tengan la seguridad de que van a llegar a Mazatlán y no habrá ninguna autoridad que los quiera extorsionar; porque aquí no vamos a permitir de ninguna manera que se les maltrate”.

Con respecto a la operación de las unidades, explicó que tanto los camiones turísticos como las vans podrán ingresar a los hoteles para realizar el ascenso y descenso de pasajeros, disponiendo de un tiempo aproximado de entre 15 y 20 minutos para la maniobra.

No obstante, en casos especiales, como cuando viajen personas con discapacidad o adultos mayores, se otorgarán facilidades adicionales.

Indicó que una vez concluida la descarga de pasajeros, las unidades deberán trasladarse a zonas previamente acordadas para su resguardo; entre ellas el área del Acuario, el Centro de Usos Múltiples o algunos supermercados con los que existen convenios. Sin olvidar los propios hoteles que ya cuentan con espacios de estacionamiento.

El funcionario añadió que también se estableció un canal de comunicación permanente entre operadores, hoteles y autoridades mediante un grupo de WhatsApp, con el fin de atender de inmediato cualquier incidente o extorsión que pidan sufrir por parte de agentes de Tránsito o inspectores de Vialidad.