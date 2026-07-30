$!Para evitar que la basura llegue al mar, repara MazConCiencia biobarda en el Puente Juárez

Después de las intensas lluvias registradas en los últimos días, la asociación civil MazConCiencia llevó a cabo la reparación de uno de los tramos de la biobarda instalada en el Puente Juárez, estructura clave para contener los residuos que arrastran los canales pluviales antes de que lleguen al mar. La presidenta de la organización, Sofía Trejo Lemus, informó que los trabajos fueron posibles gracias al apoyo del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, cuyos elementos colaboraron en el aseguramiento del tramo que se había desprendido debido a la fuerza de la corriente y al peso de la basura acumulada. “Gracias al grupo de Salvamento Acuático nos echaron la mano para amarrar uno de los tramos que se había soltado. La misión de hoy era dejar la biobarda lista para las próximas lluvias”, expresó.

Trejo Lemus señaló que mantener la estructura en condiciones óptimas es indispensable, ya que cuando alguno de sus segmentos se desprende, los residuos logran pasar y terminan atrapados entre las embarcaciones, lo que complica considerablemente las labores de limpieza. “Cuando la biobarda no está en óptimas condiciones, la basura termina entre los barcos y después es mucho más difícil sacarla. Nuestra prioridad era asegurarla para evitar que siguiera ocurriendo”, comentó.

La ambientalista informó que además de la reparación, el equipo realizó una inspección para definir la estrategia que permitirá retirar la gran cantidad de basura acumulada tras las precipitaciones, una tarea que requiere la coordinación de maquinaria, camiones y distintas maniobras, dependiendo del lugar donde hayan quedado los residuos. En este sentido, explicó que cuando la basura permanece retenida por la biobarda su extracción resulta relativamente sencilla, sin embargo, cuando logra pasar y queda entre las embarcaciones, el operativo se vuelve más complejo. La presidenta de Maz ConCiencia advirtió que el volumen de desechos que llega al sistema de cuerpos de agua de la ciudad continúa en aumento, mencionando que que durante un recorrido por el estero del Infiernillo pudo observar refrigeradores, madera, bolsas de basura y diversos residuos sólidos acumulados a lo largo del cauce. Por tal motivo, destacó que buena parte de esos desechos son arrastrados por los canales pluviales y arroyos que cruzan la ciudad hasta desembocar en las biobardas y, de no existir estas estructuras, terminarían directamente en el océano, señalando que cada año, las biobardas logran contener alrededor de 60 toneladas de residuos, evitando un mayor impacto ambiental en el litoral mazatleco.