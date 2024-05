Para hacer un desfile de las motos se requiere cerrar vialidades, pero el sábado no se cerrarán las vialidades del paseo costero y si alguien quiere circular entre los carros es bajo su responsabilidad; no se permitirán acrobacias o caballitos y se deben respetar las disposiciones de Tránsito, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Para permitir un desfile hay que cerrar, no cerraríamos vialidades, si alguien quiere circular en la moto entre los carros ya es su problema, no se le impide el paso a nadie”, agregó González Zataráin la mañana de este jueves a pregunta expresa sobre que los organizadores de la Semana Internacional de la Moto cancelaron el desfile de dicho evento por la avenida del Mar y los paseos Claussen y Olas Altas, pero el ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez está convocando a quien desee a juntarse para hacer el sábado una especie de desfile en el paseo costero este fin de semana.

González Zataráin agregó que hasta el momento no se han aplicado infracciones en contra de los participantes en esta Semana Internacional de la Moto, que se realiza del 2 al 4 de mayo, porque apenas este jueves empiezan a llegar, es lo fuerte del arribo de participantes a este evento.

“Hoy inicia, hoy empieza a llegar el tráfico, hoy lo vamos a ver en la tarde seguramente, lo fuerte es el viernes y sábado, normalmente así se maneja lo de la Semana de la Moto y hoy a partir de la tarde noche empezaremos a ver muchísimo arribo”, continuó el Presidente Municipal en entrevista.

“El tema es el mismo, nosotros vamos a seguir con los procedimientos que trae Seguridad Pública en el tema del uso del casco, de las velocidades y sobre todo el tema de no andar haciendo acrobacias en calle, evitarlo al máximo, si a veces es imposible, pero hay que trabajar duro en eso”.

La sede de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2024 es en el Centro de Convenciones, al norte de la ciudad, donde también se tendrán diferentes conciertos artísticos, entre otras actividades.