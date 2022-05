Para iluminar las calles de Mazatlán, se necesitan 40 mil lámparas, dice el Alcalde

Aunque dijo no traer a la mano la cantidad de dinero que se invertirá para el alumbrado público, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que se necesitan 40 mil lámparas para iluminar las calles de Mazatlán.

Agregó que cuando llamó “novatos” a los regidores que le critican la adquisición de 2 mil 139 lámparas led por 400.8 millones de pesos en una adjudicación directa, no se refería a mujeres, nada más, sino a mujeres y hombres porque hay Regidoras y Regidores.

“Aquí sí quiero hacer una declaración, porque a veces políticamente se aprovechan las cosas, yo no me refería a mujeres, me refería a hombres y mujeres Regidores, que se quieran agarrar de eso para luego golpear, bueno, ya sabemos, pero aquí no engañan a nadie, aquí hay que hablar de frente y claro, y si yo dije que están novatos pues están novatos, porque lo que viene para Mazatlán es increíble con esto”, continuó Benítez Torres.

Expresó que todo está claro, no hay nada qué esconder, está totalmente transparente.

“Insisto, no son el número de lámparas que mencionan los medios, tan solo en la ciudad son 40 mil lámparas, no es la cifra que ponen”, añadió.

“Y además está validado, desde tiempos de Felton (de la administración del Alcalde Carlos Felton González) está validado un procedimiento o una herramienta que tiene patente de diseño industrial reconocido por el Municipio, no por el Alcalde ni por los que hicieron en ese momento ni ahorita, y nos ha dado excelentes resultados, ya ves cómo está Mazatlán y además vamos a convertirnos en la ‘Ciudad Luz’ y vamos a disminuir los gastos de luz como no se imaginan, millones y millones de pesos vamos a ahorrar”, reiteró Benítez Torres.

Reiteró que dichas lámparas se construyen en Mazatlán.

“Vamos a dejar de comprar lámparas, es una millonada estar cambiando las lámparas porque el proveedor se encarga de reponerlas por 20 años, fíjese nomás y ahí estoy hablando de más de 200 millones de pesos al año, vamos a ahorrar el 50 por ciento de energía eléctrica en el Ayuntamiento”, subrayó el Presidente Municipal.

“Y les doy nada más dos puntos de los que vamos a lograr, de los muchos que vamos a lograr, lo que pasa, por eso dice están verdes los regidores porque ven la Ley o buscan qué encontrarle al Alcalde, pero no ven qué está haciendo el Alcalde para beneficiar a los mazatlecos y a la ciudad, acuérdense que la delincuencia disminuye totalmente iluminado Mazatlán y a eso le apostamos”.

La tarde de este jueves, en la sesión ordinaria 12 el Cabildo de Mazatlán, se aprobó por unanimidad citar a comparecer el próximo martes a los integrantes del Comité de Adquisiciones de este municipio, para que aclare, precise o justifique el porqué se otorgó una adjudicación directa de 2 mil 139 lámparas en 400.8 millones de pesos.