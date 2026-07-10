Para labores personal de Aseo y Limpia de Mazatlán; llegan a acuerdos con autoridades

Personal de Aseo y Limpia del Gobierno de Mazatlán realizó un paro de labores en demanda de mejores condiciones para llevar a cabo el trabajo.

En las instalaciones en Urías, iniciaron el paro que duró más de 3 horas, hasta que dialogaron con las autoridades.

La falla mas recurrente que reportaron son los diferenciales de los camiones, que al fallar por la carga, los retrasa en sus recorridos, pero aún así los trabajadores cumplen su ruta y les niegan el pago de horas extras.

La Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zamora, junto con el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, se comprometieron a atender y resolver las condiciones de trabajo.