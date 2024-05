Melva Malcampo planeó quedar embarazada a sus 31 años, al ver las señales y tener los síntomas de que estaba encinta se llenó de alegría, consciente de que la maternidad puede cambiar la vida pero sin imaginar que el hecho de que su bebé fuera una niña marcaría aún más esta serie de transformaciones. Hace ocho años cuando Helena llegó a la vida de Melva, se enfrentó a muchos retos, cuestionamientos y un periodo de introspección, ante esto, contó que con altas y bajas ha sido una experiencia maravillosa. “Esa noticia de que ella fuera mujer para mí me cambió la vida, gracias a ella empecé a estudiar y a conocer más del ciclo menstrual y eso fue algo que impacta hasta el día de hoy, porque me dedico a dar talleres para niñas de educación menstrual y todo fue gracias a ella”, expresó Melva, en entrevista con Noroeste. “A veces no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero por ahí he escuchado que mientras tú te cuestiones cómo lo estás haciendo es porque vas bien, las cosas van cambiando, la sociedad y el ambiente van cambiando y los retos son el discernir qué es lo que ella necesita y no confiar que todo siempre va a estar bien y no perder está relación madre e hija con ella”, mencionó.

Ananda Magia y Ananda Espacio Consciente La llegada de la maternidad vino con dudas y después “Ananda Magia”, un proyecto que ha ido evolucionando, en donde Melva creó talleres para niñas que abarcan temas como el amor propio, la amistad, las emociones, la seguridad y la confianza.

Este proyecto se inspiró en Helena, su hija, en preparar su camino y en la primera sobrina de Melva; a sabiendas que a muchas madres les cuesta trabajo hablar de estos temas con sus hijas. “Mi otra ‘hija’ es Ananda Magia, que es un proyecto de educación feminista-menstrual, esto inició con el taller de ‘Mi Primera Luna’, que es para preparar a las niñas a partir de los nueve años para que ellas conozcan todos los cambios por los que van a atravesar, físicos, mentales y emocionales y que reconozcan su cuerpo”, contó.

“Mi Primera Luna” es un taller al que no solo las mamás recurren, sino también las tías e incluso algunos padres solteros, añadió. “Ananda Magia” ahora también tiene un hermano que se llama “Ananda Espacio Consciente”, aunque confesó que al principio no se sentía preparada para abordar a los niños, logró crear el taller gracias a que sigue estudiando y aprendiendo. “Con Espacio Consciente son temas de emociones y como ‘mindfulness’, son talleres para que los niños sean libres y reflexionen sobre su persona, este es mixto”, dijo. Mi mejor experiencia con Helena “Yo disfruté muchísimo el momento cuando Helena era una bebecita, la lactancia yo la disfrute muchísimo con ella, el ver que se alimentaba de mí, para mí eso fue un momento mágico que agradezco muchísimo, porque sé que no siempre es lo más maravilloso, a mí me toco disfrutarlo mucho y eso me hacía mucha conexión con ella”.

Lo que más me gusta de ser mamá “Me encanta verla como va cambiando, verla como es bien ocurrente y entonces me hace mucho reír y son muchas cosas muy bonitas de la maternidad, ver también cómo esa personita va creciendo y que depende totalmente de mí”. Algo que no me gusta o que sufrí de la maternidad “Creo que a veces es la falta de apoyo por tu red, por el entorno, ver que mucha gente es bien fácil que opine sobre ti o sobre tu hija o hijo y que no tiene ningún conocimiento ni nada, entonces eso no se me hace tan padre, a veces la maternidad te tiene siempre bajo el foco del juicio, y el que ahora vives preocupada de que puede pasar o que no le pase nada”. Lo difícil de ser madre

“La parte de saber cuándo soltar y confiar y cuándo ser más cuidadosa o cautelosa, no es que sea un tema en específico, sino en observar a mi hija y ver qué es lo que requiere, confiar en la intuición de madre”, dijo. El consejo