$!Para planta Potabilizadora Los Horcones por alta turbiedad; Villa Unión se queda sin agua tras dañarse la línea principal

MAZATLÁN._ Villa Unión se quedó sin suministro de agua potable. Y es que debido a las intensas lluvias registradas recientemente en la zona serrana y el sur del municipio, el cauce del Río Presidio registró un aumento crítico que arrastró la red principal de conducción de agua potable que abastece a esta sindicatura del sur de Mazatlán, informó la Jumapam.

A través de un comunicado se informó que además, el elevado arrastre de tierra en su caudal generó alta turbiedad en el canal del Distrito de Riego 111, por lo que la Potabilizadora Los Horcones entró en paro técnico.

La gerencia de operación de Jumapam ha desplegado recursos técnicos y humanos disponibles para atender ambas situaciones, que han impactado de forma directa el suministro de agua potable en un importante número de colonias y comunidades rurales, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.