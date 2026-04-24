Para relleno sanitario continúan remediaciones ambientales, pero ya se han visto terrenos: Alcaldesa de Mazatlán

Luego de trazarlo como uno de los proyectos más importantes en su administración, la Alcaldesa Estrella Palacios indicó que la construcción del nuevo relleno sanitario continúa en fase estudios ambientales; sin embargo, ya se tienen terrenos vistos que debe autorizar y validar Sebides.

En entrevista con medios de comunicación, la Presidenta Municipal señaló que para continuar con el proyecto se debe cumplir con la norma establecida por Semarnat, y una vez que se tengan estos estudios junto a la validación, se seguiría adelante con el tema ejecutivo, buscando entonces el recurso.

“Con el proyecto del relleno sanitario, hemos estado haciendo remediaciones ecológicas al predio y hemos estado respondiéndole al juez. Ahorita se encuentra en proyecto hacer uno nuevo totalmente; estamos trabajando con Sebides, con el secretario Omar López, para que se lleven a cabo los estudios en esa fase”, dijo Palacios Domínguez.

“Ya se tienen terrenos vistos y se están llevando a cabo los estudios. Una vez que los valide Sebides ya podríamos darlos a conocer. Lo que especifica la norma es lo que tenemos que cumplir. Debemos tener todos los requisitos que nos piden las normas de salubridad, y es la Secretaría de Bienestar del Estado, quien va a determinar exactamente el lugar de donde se debe de hacer”.

Asimismo, Palacios Domínguez reconoció que todos estos procesos han sido tardados debido a los estudios ambientales que aún están en proceso. No obstante, espera poder concretar el proyecto en lo que resta de su administración para cumplirle a la ciudadanía.

“Sí, ha sido tardado porque justamente se tiene que validar que no se haga un daño ambiental a la zona, que los exidiados, que son los desechos que tiene la basura, pues no llegue al manto friático. Entonces, por eso ha sido un poquito tardado, ya que se tiene que dar con todas las especificaciones que marca la norma para poder tener un lugar donde se pueda llevar a cabo un relleno sanitario nuevo”.

“Yo espero, y ustedes saben que me queda un año y medio en este gobierno, poder cumplirle a los mazatlecos con este proyecto que es importante para todas y todos”.

En tanto, agradeció a la Secretaría de Bienestar, así como a Profepa, Servicios Públicos, Obras Públicas y a la Dirección de Ecología, por intervenir en el proyecto del nuevo relleno sanitario y así pueda concretarse de buena manera con el tiempo necesario.