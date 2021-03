$!Para Semana Santa, restringirán acceso a perros en playas mazatlecas

Si usted piensa llevar a su perro a la playa durante Semana Santa, tal vez sea momento de considerar nuevamente la idea, porque el Gobierno de Mazatlán anunció un operativo precisamente para impedirlo.

Lourdes San Juan Gallardo, director de Ecología, explicó que la finalidad es impedir un accidente con las mascotas y que sus heces fecales no terminen en la arena, como sucede a menudo, sobre todo cuando la demanda de bañistas es alta.

”Que no entren perros a la zona de playas por las popós y el hecho de que los sueltan, la gente no respeta, tienes que tener a tu perro amarrado y recoger la popó, pero no se respeta”, dijo en entrevista.