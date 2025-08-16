Paran de nuevo suministro de agua potable de Miravalles a Mazatlán por elevada turbidez

MAZATLÁN._ De nueva cuenta, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán realizó un paro técnico de 12 horas del suministro de agua potable de la Potabilizadora Miravalles, este sábado 16 de agosto.

De acuerdo a un comunicado, el motivo es debido a la elevada turbidez que empezó a registrarse en la obra de toma de El Tecomate de Siqueros, resultado de las intensas lluvias en la sierra.

Se prevé reanudar la producción en cuanto las condiciones sean favorables, por lo cual los aportes del Río Presidio están en monitoreo permanente.

Tome sus precauciones y cuide el agua.