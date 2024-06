“Aquí en la Región Sur se encuentra todo muy descuidado, nada más hay seis elementos para toda la zona sur, lo que abarca los seis municipios, aparte de eso no contamos con los vehículos necesarios para la supervisión de víctimas e imputados”, mencionaron.

“Empezamos a trabajar el día de hoy 11 de junio bajo protesta, toda vez que desde hace más de nueve años no se le aumenta el salario a los trabajadores de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional del Proceso, no contamos con los vehículos necesarios de junio”, declararon a Noroeste.

Denunciaron ser víctimas de acoso y hostigamiento por parte del jefe de Recursos Humanos, ya que en una visita realizada al Palacio de Gobierno este lunes, para solicitar una audiencia, se tomó evidencia de quienes participaron y posteriormente se les amenazó con levantar un acta administrativa en su contrato.

“El día de ayer 10 de junio nos constituimos por órdenes de la licenciada Verónica Gastélum, nuestra directora a nivel estado, en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde pedimos audiencia pero únicamente se nos dio cita”, contaron.

“En ese lapso de tiempo mandaron personas de la Secretaría de Seguridad Pública para tomarnos fotografías y de los coordinadores de cada zona les llamó el jefe de Recursos Humanos, se llama Carlos Darwin, quien nos empezó a amedrentar y hostigar diciéndonos que nos iba a levantar actas administrativas por acudir a pedir el apoyo a Palacio de Gobierno”, expusieron.

La Unidad de Medidas Cautelares es la encargada de supervisar a los imputados que salen bajo medidas cautelares o condiciones emitidas por alguna medida cautelar. Las consecuencias en caso de no resolverse la situación y extender este paro repercutirá en los casos que requieren la recabación de firmas o evaluaciones de riesgo.

“Se estarían afectados los imputados bajo proceso penal pues no se le recabará la firma ni se les recibiría documentación. También hay solicitudes de evaluaciones de riesgos que solicita el Ministerio Público, con detenidos, esas no se llevarían a cabo puesto que no está en funcionamiento la UMECA”, explicaron

Está protesta se extenderá a gran parte del estado, en la zona norte participará la Unidad de Medidas Cautelares de Los Mochis; en el centro-norte Guasave y Angostura; mientras que en Culiacán se dio de manera parcial, pues algunas personas no se presentaron a laborar.

Apelaron a la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya para ofrecer una solución favorable a sus solicitudes y así evitar que este paro afecte a la ciudadanía.

“Solicitamos la ayuda del Gobernador, puesto que sabemos nosotros que él es participe de las causas justas y las peleas justas y pues ahorita se está peleando algo justo, pues son más de nueve años sin aumento de sueldo, no contratan personal, no hay cursos, no hay nada”.

La Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional del Proceso de Mazatlán se encuentra ubicada en el Centro de Seguridad Ciudadana, en la colonia Huertos Familiares.