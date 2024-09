Sobre los rumores en redes sociales que hablan y aseguran que la violencia está llegando a Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin volvió a hacer un llamado a la población para no caer en pánicos innecesarios ante las publicaciones que según él, sólo buscan alterar a la población en estos momentos de incertidumbre.

Afirmó que tanto ellos en la Secretaría de Seguridad y el Ejército han acudido a atender los reportes que les llegan, sin embargo, la mayoría de los casos son falsas alarmas, por lo que no duda en pensar que hay gente que desea que la violencia llegue al municipio, mientras que alerta denunciar a esas páginas falsas que no aportan notas verídicas a las personas.

”Yo hace rato lo decía: parece que hay gente que quiere que pase algo en Mazatlán, demuestran mucha ganas de que a Mazatlán le vaya mal, de que ocurran atentados, balaceras, porque parece que casi lo piden a gritos. Hace rato compartían un vídeo de una camioneta abandonada y que se habían llevado al operador, pero no, era de un señor que tenía su camioneta descompuesta, que le estaban arreglando el switch porque no entendía; luego dijeron de un reporte para allá para Cerritos, fue a verificar el Secretario de Seguridad en compañía del Ejército y no había absolutamente nada”, dijo.

”De esos rumores hay todos los días y son las mismas páginas que están mencionando de manera constante, por eso hay que denunciar a esas páginas, rechazarlas porque no dan la cara, ni siquiera es una nota, no da testimonio, no dice nada, entonces, yo creo que hay qué repudiar eso, no podemos permitir que nos roben la tranquilidad unos cuántos que están insistiendo en que a Mazatlán le vaya mal o deseando de que a Mazatlán le vaya mal, cuando ocurre un hecho lo decimos y no ocultamos absolutamente nada”.







‘La vida en Mazatlán debe continuar’

El Alcalde señaló que la prueba más tajantes de que Mazatlán está en calma es la gran llegada de turismo que tuvieron el fin de semana y los eventos que se llevan a cabo, pues pese a que el norte del Estado está viviendo una situación difícil, ellos no están cerrados a anunciar cuando algo suceda, pero por los pronto hay paz.

”Ahorita incluso hay turistas, llegaron los cruceros, tuvimos un evento en el centro de convenciones, así que obviamente la vida de Mazatlán continúa; claro, sí tenemos temor de que la lumbre está cerca, en Culiacán está, en la parte de Concordia continúa, tomamos medidas, tenemos temores por supuesto, precauciones, le advertimos a la gente, les decimos que hay problemas pero que Mazatlán sí sigue en paz. Hay gente tan obsesionada con este tema que truena un cohete y ya dicen que es una balacera, así está la cosa”.

Reiteró su mensaje de mesura a la ciudadanía ante los rumores, además de invitarlos a que se informen con medios serios de veracidad que no intentan vender nota falsas, los cuáles son lo que deberían poner el ejemplo, afirma el Presidente Municipal.

”Decirle a la ciudadanía que tengan tranquilidad, tengan calma, que cuando vean un hecho se fijan sobre todo en los medios, en las páginas serias, los que informan con veracidad, porque hay algunos que publican cosas que nada tienen que ver. Yo creo que no hay que provocar el miedo, no hay que provocar el caos, por supuesto no es para menos, hay que informar, pero tampoco debes optar por infundir terror a la población”.