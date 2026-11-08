$!Pareja canadiense celebra su boda bajo el agua en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Matthew y Sarah Talve, una pareja canadiense, decidieron unir sus vidas bajo el agua, rodeados de peces, en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. Con vestido de novia, velo, ramo de flores, traje de novio y equipos de buceo, los enamorados protagonizaron el inolvidable momento el sábado 7 de noviembre, al darse el “sí, acepto” en las profundidades del acuario, mientras los asistentes presenciaban la escena desde el otro lado del cristal.

“La boda de Matthew y Sarah demuestra que el Gran Acuario Mazatlán es mucho más que un lugar para descubrir la riqueza de nuestros océanos. Es un espacio donde también pueden escribirse historias de amor inolvidables”, sostuvo el recinto marino en un comunicado. “Desde Canadá hasta las profundidades del Mar de Cortés, esta historia muestra al mundo un Mazatlán que enamora, sorprende y ofrece experiencias únicas. Porque hay muchas maneras de decir “sí, acepto”... ¡pero pocas tan extraordinarias como hacerlo bajo el agua!”.