Pareja herida en ataque de colonia Francisco Villa fueron daños colaterales: SSPM

El asesinato a balazos de un hombre la noche del miércoles en la colonia Francisco Villa fue un ataque directo y la pareja que resultó herida fue un daño colateral, mientras que en otro hecho diferente al parecer dos personas más fueron heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego y fueron trasladadas a hospitales, expresó el Secretario de Seguridad Pública Municipal.

“El de ayer en la Pancho Villa fue un ataque directo, las personas del vehículo, dos lesionados fueron daños colaterales, las cuales se encuentran totalmente fuera de peligro”, añadió Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Agregó que tras el reporte de un hecho la atención por parte de elementos de seguridad es muy inmediata, llegan muy rápido a cada uno de los puntos gracias a la coordinación que hay entre las instituciones de los diferentes niveles de Gobierno.

”Cuando se considera un evento de impacto reagrupamos rápidamente las unidades de parte de nosotros y los elementos federales acuden de inmediato a cada uno de los lugares, estamos atendiendo como le reitero, de manera inmediata cada uno de los reportes”, reiteró Barrón Valdez.

También descartó que aparte de los hechos que ocurrieron la tarde noche cerca de la plazuela de la colonia Francisco Villa se hayan registrado otras balaceras en distintos puntos de la ciudad como se difundió en redes sociales, por lo que pidió a quienes solamente difunden la información que escuchan sin verificas que sean responsables porque no hubo enfrentamientos por toda la ciudad.

”Fue en la Pancho Villa nada más, fue un evento directo el que se realizó, como le digo daños colaterales a las personas lamentablemente (a una pareja), las cuales se atendieron, de manera inmediata llegó personal de emergencia y nosotros, Guardia Nacional y todos y lo demás fue una persona solamente sin vida, también de manera muy lamentable en un taller, es todo lo que les puedo dar de información”, reiteró.

”(La pareja) fue colateral, fue un daño colateral (no iban con la persona asesinada), no, no, nada, nada, fue una situación como le comento desafortunada y un daño colateral”.

Con relación a la próxima visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo domingo a Mazatlán, dijo que esas son cuestiones federales que atiende la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la SSPM tiene otro tipo de funciones, colabora siempre de manera coordinada con cuestiones de impacto, con cuestiones federales, de recorridos, de protección-

”Pero lo que tiene que ver con visitas, con cuestiones de funcionarios lo toman directamente Defensa, estamos trabajando para mantener el orden, estamos muy atentos a cada uno de los recorridos, a cada uno de los reportes y tratamos en la medida de lo posible, quisiéramos poder hacerlo en el momento poderles confirmar, por eso hay que esperar un poco cuando vamos a dar una información para no generar más daños colaterales de los que existen en cuestiones de información”, reiteró.

”Siempre se trae bastante seguridad (en una visita presidencial), pero como le digo eso corresponde directamente a Defensa la coordinación y todas las estrategias de seguridad lo que tiene que ver con funcionarios, con nuestra Presidenta”.

Dio a conocer que tras el ataque en la colonia Francisco Villa se implementó un operativo de búsqueda del o de los responsables, pero no se logró detener a nadie.

También informó que en otro ataque a balazos el miércoles cerca de conocidas instalaciones deportivas al norte de la ciudad hay pocos datos, pero en este caso resultaron dos personas heridas y que ingresaron a hospitales de la ciudad.

”En ese hay pocos datos, fueron los mismos en unas motocicletas que trasladaron, no hay más datos, nadie se quedó, las personas están siendo atendidas, al parecer son dos lesionados los que hay en el hecho, necesitamos que se recuperen para tener más información porque no tenemos más información”, expresó Barrón Valdez y dijo que no tiene datos de que presuntamente fueron agredidos por militares como se dijo en una versión en redes sociales.

Reiteró que le tocará a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa integrar la respectiva carpeta de investigación y cada una de las demás instancias realizan sus labores correspondientes.