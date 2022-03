$!Paro sindical divide a docentes en Mazatlán; unas escuelas abren, en otras se trabaja bajo protesta

Unas de las escuelas que sí abrieron fue la primaria Felipe Ángeles, Esteban Guerra Jiménez, director del plantel educativo, sostuvo que no había motivos por el cual sostener el paro de labores.

Hay división en el paro sindical al que llamó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 27, d ado que hubo escuelas en Mazatlán que sí abrieron, otras que no, y quienes trabajan bajo protesta.

Tal y como lo dijo Graciela Domínguez Nava, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para el director de la primaria todo se trata de un tema político, y no de derechos laborales, y que se fuera una violación a los derechos de los maestros, no dudaría en apoyar la causa, pero está convencido que no es así.

El maestro explicó que cerca del 70 por ciento de las escuelas abrieron hoy, pero hay quienes por intereses o para pagar favores, se tuvieron que sumar al paro de labores.