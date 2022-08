Parque Aeroespacial de Mazatlán acelera inversión inmobiliaria en zona norte: Estavillo Kelly

La inversión inmobiliaria en las cercanías del Parque Aeroespacial se está desarrollando, reconoció Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mazatlán.

El funcionario municipal explicó que gracias a la llegada del Parque Aeroespacial, y al “boom” inmobiliario de Mazatlán, ya se están abriendo complejos departamentales en aquella zona, y en parte es gracias, afirmó, a las facilidades que ha dado el Municipio para que se haga.

“Sí viene acelerada la inversión hacia aquel rumbo, con la aprobación del Parque Aeroespacial, viene a detonar todas esas tierras que no se querían desarrollar, no se quería hacer nada, no se tenía el interés, ni el apoyo tampoco de los gobiernos anteriores”, mencionó.

“Toda esa es tierra municipal, lo federal es la carretera y nada más, el Municipio de Mazatlán tiene mucha tierra de reserva para crecer, simplemente no se había explotado porque no había llegado ese ‘boom’ inmobiliario que tenemos hoy en día, eso es lo que hace la diferencia”, agregó.

Sobre la rapidez en la que se podría avanzar en el desarrollo de esta zona, Estavillo Kelly dijo que dependerá de la cantidad de inversión que hagan los empresarios.

Todo el desarrollo y los tiempos van en función de la cantidad de inversión que aterricen los empresarios, en este caso por ejemplo, el proyecto aeroespacial es uno de tantos, es el más importante ahorita en la zona, mucho depende de las ventas, el avance que ellos puedan tener”, subrayó.

“Así lo visualizo yo porque es igual como cualquier otro proyecto, si hay mucho recurso, la inversión es acelerada y el crecimiento es acelerado, igual, es como esto (inauguración de departamentos ‘Punta del Sol’) si tú le inyectas una cantidad, destinas una cierta cantidad de dinero para hacerlo, a lo mejor no es el suficiente para terminar en un año, a lo mejor puedes hacer este desarrollo en tres años, cuando lo podías hacer en uno”, añadió.