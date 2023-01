Parques en Mazatlán no están tan dañados, afirma Protección Civil

Tras una revisión para diagnosticar cómo se encuentran cerca de 12 parques de Mazatlán, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, manifestó que estos espacios públicos no están tan dañados o en malas condiciones, por lo que no se cerrarán mientras se les hace la rehabilitación correspondiente.

“No solamente en Ciudades Hermanas (se realizó el diagnóstico) sino en la gran mayoría de los parques públicos que están aquí en el municipio, dentro del casco urbano vaya, aquellos parques públicos que han sido de mayor asistencia, de mayor afluencia, donde se realizan diferentes actividades recreativas, deportivas, entre otras”, continuó.

“Ya se levantaron los diagnósticos correspondientes en coordinación con personal de Servicios Públicos y Obras Públicas del Municipio, harán lo correspondiente en tiempo y forma, traemos un censo aproximadamente de 12 espacios públicos que son de los más asistidos”.

Agregó que en ellos se ha encontrado que requieren poda de pastos, mantenimiento general en lo que son juegos infantiles, algunos registros eléctricos que no están en buenas condiciones como ya las manifestó anteriormente el Alcalde Édgar González Zataráin.

Dicho diagnóstico se realiza luego de que el pasado martes un niño resultó lesionado en la frente al caerle una lámpara en mal estado en el Parque Ciudades Hermanas, ubicado entre la avenida Zaragoza y el Paseo Claussen.

El Coordinador Municipal de Protección Civil añadió que la Comuna trae el programa de recuperación de parques públicos y se está atendiendo ya, será de manera programada y paulatina.

“No está considerado como tal (el cierre de algún parque mientras se hace la recuperación), no están tan dañados o tan en malas condiciones o en mal estado como para decir que vamos a suspender o a impedir el uso de este espacio recreativo”, reiteró Ruiz Gastélum.

“En general hay juegos que están escasos o faltas de pintura, hay juegos que están oxidados, hay juegos que están pegados por falta de uso, luminarias en mal estado me refiero a no encendido, luminarias que quizá van a requerir que cambien algún poste o brazo como tal, limpieza general, es embellecimiento prácticamente, por el momento los que se han visitado no (no presentan riesgo para quienes asisten a ellos)”.

También se realizarán revisiones en parques de la zona rural, continuó.

Precisó que aparte del diagnóstico al Parque Ciudades Hermanas se ha hecho lo mismo en los dos parques de la Colonia López Mateos, los dos del Infonavit Playas, el del Fraccionamiento Playa Azul y el de la Colonia Independencia, entre otros, que son los que mayor asistencia de niños tienen.

En el caso del ubicado entre las avenidas Juan Pablo II y Río Grijalba ya se hizo la revisión, es un parque donado por Rotarios y ahí se tendrá que hacer algún acuerdo con dirigentes de dicha asociación civil, además ya se inspeccionó el parque en el Libramiento 2, entre otros, continuó.