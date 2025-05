Parroquia de Urías fue asaltada a mano armada, denuncia Obispo de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Parroquia del Espíritu Santo, en la colonia Urías, fue víctima de la inseguridad una vez más el pasado 13 de mayo, cuando sufrió un asalto y robo en sus instalaciones por parte de dos personas armadas, informó el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

Indicó que dichas personas amenazaron a quienes se encontraban en el templo para que les entregaran todo el dinero; sin embargo, al no haber muchas cosas de valor, tomaron lo que pudieron y se fueron sin hacerle daño a los encargados.

“Solamente ha habido algún asalto. De hecho, el día 13 de mayo se dio un asalto en el Espíritu Santo (Parroquia) a las 05:00 de la tarde; que llegaron dos personas con armas a la oficina, había dos personas ahí y el sacerdote. Los amenazaron con las armas pidiendo que les entregaran lo de más valor, pero pues no hay mucho de mucho valor y lo demás es nada más chapeado”, relató Espinosa Contreras.

“Se llevaron un poco de dinero, que era lo que alcanzaron a darles, pero gracias a Dios no se llevaron ninguna otra de los enseres litúrgicos, porque se les dijo que no eran valiosos, que eran cosas simplemente funcionales y de materiales que son prácticos y no tienen valor”.

El Obispo recalcó que en la colonia Urías los parroquianos ya han padecido algunos altercados de inseguridad en el pasado, pues incluso en una ocasión hasta amarraron al sacerdote en turno y lo dejaron así durante toda la noche para robar objetos del templo.

“Fue en Urías. Urías es una zona difícil, allí todos los padres que han estado han tenido circunstancias como estas. El párroco anterior tuvo dos o tres percances allí; en uno de ellos hasta con gravedad de que lo dejaron amarrado. Le robaron todo lo que pudieron y lo dejaron amarrado horas enteras hasta que amaneció, llegó alguien y ya lo liberaron”.