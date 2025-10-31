$!Parroquia María del Mar promueve valores cristianos con la tercera edición de ‘Vístete de un Santo’

MAZATLÁN._ La Parroquia María del Mar llevó a cabo la tercera edición del concurso “Vístete de un Santo”. Los ganadores recibieron sus premios y todos los participantes una Biblia.

Este evento es para fomentar los valores cristianos y ofrecer alternativas que rescaten el sentido religioso de la temporada.

De acuerdo con un comunicado, el evento reunió a 26 niños y jóvenes, distribuidos en dos categorías: de 4 a 8 años y de 9 años en adelante.

Todos los participantes demostraron no solo su creatividad al caracterizar a distintos santos, sino también su conocimiento sobre la vida y virtudes de cada uno.