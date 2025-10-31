$!Parroquia María del Mar promueve valores cristianos con la tercera edición de ‘Vístete de un Santo’

MAZATLÁN._ La Parroquia María del Mar llevó a cabo la tercera edición del concurso “Vístete de un Santo”. Los ganadores recibieron sus premios y todos los participantes una Biblia.
Este evento es para fomentar los valores cristianos y ofrecer alternativas que rescaten el sentido religioso de la temporada.
De acuerdo con un comunicado, el evento reunió a 26 niños y jóvenes, distribuidos en dos categorías: de 4 a 8 años y de 9 años en adelante.
Todos los participantes demostraron no solo su creatividad al caracterizar a distintos santos, sino también su conocimiento sobre la vida y virtudes de cada uno.
Tras una evaluación minuciosa por parte del jurado, se anunciaron los ganadores: en la Categoría 4 a 8 años, el primer lugar fue para Víctor Martín Núñez Piña, representando a Jesús; el segundo lugar para Alicia Scarlet Arámburo Fermín, representando a María de la Dulce Esperanza; y el tercer lugar para Juan Heriberto Ayala Zamudio, quien reprensentó a San Juan Bautista.
En la categoría 9 años en adelante, el primer lugar fue de Diego Gael Flores Garduño, representando a San Antonio de Padua; el segundo lugar para Noa Guerra, representando a Santa Rosalía de Palermo; y el tercer lugar para Jimena Pineda, representando a Santa Clotilde.
El premio para el primer lugar fue un Xbox, mientras el segundo lugar obtuvo una pantalla de 40 pulgadas, y el tercero un patín eléctrico.
Todos los ganadores también recibieron una Biblia como reconocimiento a su participación y dedicación.
La Parroquia María del Mar destacó que este tipo de actividades buscan promover la formación espiritual de los niños y jóvenes, mostrando ejemplos de vida cristiana y fomentando la participación familiar en la fe.