$!Parroquia Santa María del Mar celebrará su Congreso Diocesano de Mazatlán número 29

Con el fin de fortalecer el espíritu y vivir un encuentro religioso, la Parroquia Santa María del Mar invita a la comunidad católica a participar en la edición 29 del Congreso Diocesano de Mazatlán, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre bajo el lema “Un sacerdote santo hace florecer la santidad a su alrededor”, frase del Papa León XIII.
El presbítero Manuel Carrasco, párroco del recinto ubicado en el fraccionamiento Playa Sur, destacó que el Congreso representa una oportunidad para renovar la fe y la vida espiritual de los asistentes mediante espacios de oración, reflexión y convivencia, así como otras ponencias.
La sede del evento será la Parroquia Santa María del Mar, donde se desarrollarán actividades como charlas, cantos religiosos, oración por los enfermos y la celebración de la Santa Misa. Las jornadas iniciarán a las 8:00 horas y concluirán alrededor de las 19:00 horas, ambos días.
“Es tener ese encuentro vivo con Jesucristo, que despertemos en nosotros esa vida que él nos da”, expresó el padre Carrasco, quienes además informó que los boletos ya se encuentran disponibles con un costo de recuperación de 100 pesos, y se espera la participación de cerca de 800 personas.
“Ahí normalmente se tiene una vendimia de comida para que las personas no se vayan de su casa, porque ya se van y dicen ‘no, ya me cansé’, y mejor ahí. Y les sirve, como diríamos, como una convivencia”, añadió el párroco.
En tanto, las ponencias del Congreso estarán a cargo de los Hermanos Guillermo Castillo Paredes y Hermano Francisco Sixteco Paredes, así como del padre Ángel Enrique Olvera Villanueva, quienes compartirán mensajes de fe y esperanza con los asistentes.
Los interesados pueden adquirir sus boletos directamente en la Parroquia Santa María del Mar, ubicada en calle Carnaval, fraccionamiento Playa Sur, o a través de WhatsApp en los números 6699 82 56 55 y 6692 48 83 92.
Para saber
Las familias que deseen asistir y tengan hijos pequeños podrán gozar del servicio de guardería dentro del templo, para que todos los asistentes puedan participar plenamente en las actividades y renovar su fe.