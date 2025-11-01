$!Parroquia Santa María del Mar celebrará su Congreso Diocesano de Mazatlán número 29

Con el fin de fortalecer el espíritu y vivir un encuentro religioso, la Parroquia Santa María del Mar invita a la comunidad católica a participar en la edición 29 del Congreso Diocesano de Mazatlán, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre bajo el lema “Un sacerdote santo hace florecer la santidad a su alrededor”, frase del Papa León XIII.

El presbítero Manuel Carrasco, párroco del recinto ubicado en el fraccionamiento Playa Sur, destacó que el Congreso representa una oportunidad para renovar la fe y la vida espiritual de los asistentes mediante espacios de oración, reflexión y convivencia, así como otras ponencias.

La sede del evento será la Parroquia Santa María del Mar, donde se desarrollarán actividades como charlas, cantos religiosos, oración por los enfermos y la celebración de la Santa Misa. Las jornadas iniciarán a las 8:00 horas y concluirán alrededor de las 19:00 horas, ambos días.