Parte del Carnaval de Mazatlán se exhibirá en el Parque Central

El Carnaval de Mazatlán se va al Parque Central con la exhibición de algunos carros alegóricos y monigotes.

El anuncio lo hizo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y a la par dijo que ahora sí rehabilitarán el Parque Ciudades Hermanas ante la constante petición ciudadana que pedía rescatar ese espacio.

Los carros alegóricos que desfilaron este año dentro del Carnaval de Mazatlán serán aprovechados para lucirse un tiempo más dentro del Parque Central como punto de encuentro de familias y un Sendero de la Paz que sigue equipándose, adelantó la Presidenta Municipal.

“Ya terminamos el Carnaval y les dimos los resultados y queremos aprovechar esos carros alegóricos tan bonitos y que algunas piezas serán exhibidas en Parque Central. Más adelante los vamos a invitar para que nos acompañen”, expuso.

Dijo que este parque actualmente está decorado con la festividad del Día del Amor y la Amistad para que sea visitado por la ciudadanía y los visitantes y aprovechando colocarán algunas de las alegorías que desfilaron el domingo y martes de Carnaval 2026.

Luego de resolverse el comodato del Parque de Ciudades Hermanas, que no les permitió intervenir y que detuvo en su momento la rehabilitación integral, aseguró que con el programa municipal de “Te quiero limpio” ya le dieron un adelanto en la jardinería y pintura, pero falta reparar el área de los juegos.

También, resaltó que previo al evento del Carnaval, le invirtieron 150 mil pesos en los monumentos emblemáticos de la ciudad y que ya fueron rehabilitados como el de la Familia, la Mujer Mazatleca, la Sirena, de los Beatles, el Venadito, Jack Cousteau, Pedro Infante y La Perla, ante la petición constante de los ciudadanos.

Además, habló de un programa federal que se llama Tequios que implica el rescate de espacios públicos como el que se opera en Mazatlán de Te Quiero limpio o Qué bonito Mazatlán, donde realizan intervención de parques y ahora se contará con el respaldo de recursos de la Federación.

“Si, el día de hoy pues vamos a tener apoyo federal y estamos pues muy pendientes de todos los programas que se tengan en cuanto del Estado y de la Federación para poder embellecer y que también nuestro nuestra ciudad esté cada vez en mejores condiciones y mejor calidad de vida para los mazatlecos”.