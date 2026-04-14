Participa Alcaldesa de Mazatlán en reunión virtual ‘Territorios de Paz’

MAZATLÁN._ Con la presencia de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, participó en la reunión virtual “Territorios de Paz”.

En esta reunión estuvieron presentes alcaldesas y alcaldes de los 61 municipios con mayor índices de violencia y que están integrados en esta estrategia nacional buscando la paz.

A través de un comunicado, se informó que durante el encuentro, realizado la tarde-noche de este martes, se destacó que “Territorios de Paz” es una iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la atención a las causas.

En su mensaje, Rodríguez Velázquez subrayó la importancia de la realización periódica de las Mesas Regionales de Seguridad y Construcción de la Paz, las cuales han permitido consolidar estrategias conjuntas y eficaces para brindar mayor bienestar a la población mexicana.

Asimismo, durante la reunión se resaltó que más de 53 dependencias federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada en esta estrategia, que integra a 61 municipios de 22 entidades del país, con la participación activa de instancias como la Secretaría de Gobernación de México, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias.

Como parte de los programas y acciones como visitas casa por casa y las ferias y jornadas de paz, se resaltó la identificación y canalización de jóvenes en contexto de vulnerabilidad; familias escuchadas y atendidas en sus hogares; alertas de víctimas de violencias con acciones de respuesta inmediata; identificación de espacios comunitarios inseguros o abandonados; y programas, servicios, trámites, asesorías, orientaciones y cursos del gobierno a unos pasos de los hogares.