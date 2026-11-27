MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Atención a las Causas”, personal naval participó en las Jornadas de la Paz en Mazatlán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

A través de un comunicado, se indicó que la actividad se realizó en la Escuela Secundaria 9 Profesor “Arturo Cundapí Ramos”, donde se instaló un módulo informativo y de exhibición interactiva, con el propósito de consolidar un espacio de convivencia e integración entre el personal de la Armada de México y la comunidad estudiantil.