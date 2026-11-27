MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Atención a las Causas”, personal naval participó en las Jornadas de la Paz en Mazatlán, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
A través de un comunicado, se indicó que la actividad se realizó en la Escuela Secundaria 9 Profesor “Arturo Cundapí Ramos”, donde se instaló un módulo informativo y de exhibición interactiva, con el propósito de consolidar un espacio de convivencia e integración entre el personal de la Armada de México y la comunidad estudiantil.
Durante el desarrollo del evento, los asistentes interactuaron con el personal naval, conocieron el equipo táctico y de buceo, de radiocomunicaciones y vehículos empleado en las operaciones institucionales.
Asimismo, participaron en actividades dinámicas con uniformes oficiales, lo que permitió estrechar los lazos de confianza y difundir las tareas operativas y de auxilio que desempeña la institución.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante acciones de proximidad y acercamiento con la ciudadanía, particularmente con las nuevas generaciones, promoviendo la cultura de paz, la identidad nacional y los valores institucionales.