$!Participa Mazatlán en Clase Nacional de Boxeo ‘Puños de Transformación’

Mazatlán se sumó este domingo a la Clase Nacional de Box "Puños de Transformación" con cerca de 70 personas en la Unidad Deportiva Benito Juárez, con la participación del boxeador mazatleco Pedro Guevara y la multimedallista Esmeralda Patiño y Michelle Karín Acosta Miramontes.
La cita fue a las 7:00 horas, en la que estaba programada la asistencia de la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, pero de última hora personal del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán informó que como no iniciaba el evento, ya no asistió para ir a atender otra actividad que tenía.
En su representación al evento, al que asistieron cerca de 70 personas, acudió el director del Instituto Municipal del Deporte, Ezequiel Mora Bracamontes.
"Seguimos colaborando con la transformación de la sociedad y con el tejido social, donde, a través de la actividad física, el deporte y en este caso el boxeo, buscamos converger con toda la ciudadanía, que todos, de una u otra manera, forjemos el camino de la paz", dijo Mora Bracamontes.
En esta estrategia nacional, que busca fortalecer el tejido social, promover estilos de vida saludables, fortalecer la participación ciudadana y utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, se realizó en 275 sedes y 500 puntos simultáneos en los 32 estados de la República Mexicana, precisó el Gobierno Municipal.
El acceso a la participación de personas de todas las edades fue gratuita, sin necesidad de experiencia previa y la sesión que comenzó cerca de las 7:30 horas incluyó ejercicios básicos de calentamiento realizados por el preparador físico del Indem, Rodolfo Tostado.
Además se practicaron combinaciones sencillas de golpes, jab, rectos y ganchos, defensa elemental con la participación especial del campeón mundial de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Pedro Guevara, de la multimedallista Esmeralda Patiño, considerada una de las máximas figuras del boxeo amateur y seleccionada nacional con la mura puesta en el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, así como de Michelle Acosta Miramontes, uno de los nuevos rostros del boxeo universitario.