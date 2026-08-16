$!Participa Mazatlán en Clase Nacional de Boxeo ‘Puños de Transformación’

Mazatlán se sumó este domingo a la Clase Nacional de Box "Puños de Transformación" con cerca de 70 personas en la Unidad Deportiva Benito Juárez, con la participación del boxeador mazatleco Pedro Guevara y la multimedallista Esmeralda Patiño y Michelle Karín Acosta Miramontes.

La cita fue a las 7:00 horas, en la que estaba programada la asistencia de la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, pero de última hora personal del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán informó que como no iniciaba el evento, ya no asistió para ir a atender otra actividad que tenía.

En su representación al evento, al que asistieron cerca de 70 personas, acudió el director del Instituto Municipal del Deporte, Ezequiel Mora Bracamontes.

"Seguimos colaborando con la transformación de la sociedad y con el tejido social, donde, a través de la actividad física, el deporte y en este caso el boxeo, buscamos converger con toda la ciudadanía, que todos, de una u otra manera, forjemos el camino de la paz", dijo Mora Bracamontes.