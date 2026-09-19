$!Participan casi mil elementos navales en simulacro de sismo en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, llevó a cabo el “Segundo Simulacro Nacional 2026”, con el propósito de fortalecer los procedimientos de mando, control, coordinación y respuesta de las unidades y establecimientos navales en Mazatlán. A través de un comunicado, ya que el evento fue de carácter privado, la Secretaría de Marina informó que desde hace más de cinco décadas ha estado presente en las zonas afectadas tras movimientos telúricos mediante la aplicación del Plan Marina, el cual es empleado para salvaguardar la vida humana, los bienes y el entorno de la ciudadanía.

Durante el ejercicio nacional, se desarrolló un escenario basado en la hipótesis prevista para actuar ante un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, con profundidad de 30 kilómetros y epicentro localizado aproximadamente 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, considerando afectaciones simuladas en los municipios de Mazatlán y San Ignacio. El ejercicio inició con la evacuación del personal de la Cuarta Región Naval, la instalación de un Puesto de Comando, la integración del Mando Unificado y la conducción de las acciones mediante el Sistema de Comando de Incidentes, así como los procedimientos correspondientes a la Fase de Auxilio del Plan Marina.

Asimismo, se practicó el alistamiento de una Brigada de Respuesta a Emergencias, con una capacidad de 100 elementos, así como el posicionamiento de vehículos y equipos especializados para su eventual empleo. Como parte de los diferentes escenarios, se realizaron procedimientos de evacuación de edificios, de búsqueda, localización y rescate, así como de contraincendios, con la participación de 996 elementos navales.

Este despliegue permitió poner en práctica la interacción de las diferentes capacidades de respuesta de la Cuarta Región Naval, ante situaciones críticas de emergencia, desde la conducción y coordinación, hasta las acciones especializadas de búsqueda, rescate y operaciones logísticas de la Secretaría de Marina para evaluar y fortalecer sus procedimientos de actuación, así como verificar la coordinación entre personal, brigadas y capacidades especializadas como respuesta a dichos desastres naturales. De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene el adiestramiento permanente de su personal y la preparación de sus capacidades para la implementación de la Fase de Auxilio del Plan Marina, teniendo como prioridad fundamental la protección de la vida humana y el apoyo a la población ante situaciones de desastre. Asimismo, esta Institución hace un llamado a la población a participar activamente, ya que la prevención y la preparación son herramientas esenciales para salvaguardar la vida humana y fortalecer la cultura de la protección civil en México.