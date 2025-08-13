$!Participan cerca de 25 niñas y niños en campamento ‘Verano con los Guardianes del Medio Ambiente’

Cerca de 25 niñas y niños iniciaron este miércoles su participación en el Campamento “Verano con los Guardianes del Medio Ambiente” que se imparte en instalaciones del Parque Central de Mazatlán para que conozcan cómo funciona la naturaleza, para que la cuiden y puedan llevar esto a sus hogares, a sus amigos y en un futuro ser mejores ciudadanos. ”El objetivo es que los niños se integren a las actividades, que vean cómo funciona la naturaleza y como lo decía Daniel, nuestro encargado de Educación Ambiental, no se puede cuidar lo que no se conoce, entonces es eso, que conozcan cómo funcionan todos los procesos desde un sistema de cuenca, cómo todo lo que hagamos allá arriba con una deforestación nos impacta acá en el mar”, dijo la directora de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Mazatlán, Sindy Monserrat Cortés Echegaray.

”De cómo cuidar a las tortugas, de que una basura que arrojemos puede ser perjudicial para las especies, entonces es eso, que ellos tengan conciencia ambiental y puedan llevar ésto a sus hogares, a sus amigos y en un futuro ser mejores ciudadanos”. El inicio de este curso se realizó cerca de las 9:00 horas en las instalaciones que actualmente ocupa la Sociedad Astronómica Mazatleca, que anteriormente se impartía a estudiantes de preescolar y primaria, pero ahora aprovechando las vacaciones de verano se invitó a que lo tomen niños de todos lugares y en el mismo, además de menores mazatlecos, están participando algunos niños que vienen de Nayarit, por lo que se están cruzando fronteras del estado con Guardianes del Medio Ambiente.

”Va ser desde hoy hasta el viernes las charlas y talleres, va ser aquí en el aula y también van a salir a la Laguna (del Camarón) a ver aves, la bióloga que viene de la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) les va mostrar guías de aves y cómo poner identificarlos y lo van a ver por telescopios, va estar muy interesante para los niños, el sábado vamos a tener la clausura que lo vamos a juntas con Huellitas del Bienestar y va ser su entrega de insignias de los guardianes del curso de verano”, reiteró Cortés Echegaray. El curso se imparte de 9:00 a 12:00 horas y el sábado la entrega de insignias comenzará a las 9:00 horas, dio a conocer.