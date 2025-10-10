$!Participan docentes y administrativos en consulta sobre reingeniería financiera de la UAS

En medio de un clima de tensión y debate interno, la Universidad Autónoma de Sinaloa lleva a cabo este viernes la consulta para la aprobación de la reingeniería financiera, ejercicio dirigido exclusivamente a su personal administrativo y docente, además de jubilados. Fue desde temprana hora que se comenzaron a instalar las urnas en distintas facultades de la UAS, así como en la Biblioteca Central, para que los trabajadores y jubilados emitieran su voto a favor o en contra del proyecto impulsado por el Rector Jesús Madueña Molina. A partir de las 8:00 horas se comenzó a ver la presencia de docentes y administrativos que acudieron a ejercer su voto, en una boleta que solamente contenía una pregunta para aprobar o rechazar esta propuesta que busca reducir la plantilla del personal de confianza con el fin de generar ahorros financieros en los próximos años. Durante este proceso, se colocaron urnas separadas para que emitieran su voto personal docente y de investigación, personal administrativo y personal de confianza, mientras que la urna para jubilados solamente estuvo colocada en la Biblioteca Central.

Este proceso se desarrolla en un contexto de dificultades financieras dentro de la universidad, marcada por denuncias de retrasos en pagos, inconformidad sindical y protestas por parte de jubilados de la institución. Estos últimos, señalan que con esta reingeniería se estaría afectando sus derechos laborales y falta de transparencia en el manejo de los recursos universitarios.

Se pronuncian académicos en contra del proceso Un colectivo conformado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales manifestó públicamente su rechazo a esta consulta, calificándola como un ejercicio unilateral y carente de transparencia. Los académicos expresaron que mediante esta consulta se están violentando derechos laborales adquiridos y la claridad del proceso, denunciando además irregularidades como la falta de folio en las boletas, el manejo unilateral del proceso y uso excesivo de recursos públicos en propaganda institucional. “Vamos a tener que buscar las instancias legales, impugnación y el amparo para que nos escuchen o se tomen en cuenta nuestras garantías laborales. En este grupo no estamos en contra de la evolución. Ni un reordenamiento, esta universidad requiere de una reingeniería. La base trabajadora no tiene confianza en la administración y en que no permitan una auditoría para dar claridad”, dijeron los académicos. “Hoy tenemos datos estadísticos en donde la planta de confianza es la mayor carga y no se está revisando. Nosotros solicitamos que haya una socialización de cómo se administran los recursos para que podamos resolver el problema de raíz de manera clara”, agregaron. Por otro lado, los docentes también denunciaron un ambiente de intimidación hacia quienes se oponen a esta medida, asegurando haber recibido advertencias sobre posibles sanciones administrativas si se pronunciaban en contra públicamente. “Ayer recibimos intimidaciones en redes sociales donde se manejaba que se podían levantar actas administrativas a quienes presentarán conductas que interfirieran en esta consulta”, comentaron los docentes.