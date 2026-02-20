$!Participan más de 600 alumnos en el desfile conmemorativo del Día de la Bandera en Mazatlán

Con el Malecón de Mazatlán como escenario para el recorrido patrio, más de 600 alumnos pertenecientes a primarias federales participaron en el desfile conmemorativo al aniversario del Día de la Bandera, el cual será el próximo martes 24 de febrero en todo México. Fueron alrededor de 90 escoltas y algunas bandas de guerra de preparatorias, las que se unieron al desfile este viernes para honrar al lábaro patrio, ante la presencia de autoridades como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, la Sindica Procuradora, Minerva Osuna y representantes de Guardia Nacional, Marina, entre otros.









El recorrido dio inicio a las 9:00 horas frente al Monumento al Pescador, de donde los estudiantes y sus profesores salieron por toda la Avenida del Mar. Durante el trayecto, las madres orgullosas tomaban fotografías o videos, mientras que los turistas se detenían para presenciar la marcha y reconocer su esfuerzo. La Banda de Guerra del Octavo Batallón de Infantería encabezó el desfile, seguidos por la escolta de la Escuela Primaria Petróleos Mexicanos, quienes guiaron a otros contingentes como la Primaria José Ortiz de Domínguez, la Escuela Ignacio Aldama, la Escuela Vicente Lombardo Toledano, la Escuela Manuel García Vázquez o la Escuela Antonio Pantoja Ramírez.









También participaron alumnos de Cobaes 38 y Cobaes 95; mientras acompañaban a primarias como Ana Isabel Saenz Unger, Primaria Genaro Estrada, Escuela Francisco Alarcón Fregoso, Escuela Primaria Melchor Ocampo, Escuela Venustiano Carranza, Escuela Primaria Federal Club de Leones, Escuelas Niños Héroes, entre muchas otras más. El profesor Miguel Enrique Serrano Guerrero, supervisor de Educación Física de la zona escolar 18, de Primarias, indicó que la realización de este desfile patrio toma aún más fuerza tras tener la bella vista del Malecón durante el trayecto, algo que se venía buscando desde hace tiempo como motivación para los niños.







