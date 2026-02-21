$!Participan mazatlecos en la nueva jornada intensiva de vacunación contras el sarampión

Tras el anuncio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, sobre la puesta en marcha de una nueva jornada intensiva de vacunación contra el sarampión durante el fin de semana, Mazatlán se sumó activamente a la campaña con la instalación de diversos módulos en la ciudad.
Desde temprana hora, familias completas acudieron al macrocentro habilitado en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde niños, adolescentes y adultos recibieron su dosis con el objetivo de frenar la propagación del virus que actualmente registra altos casos en distintos puntos del país.
De manera ordenada y por turnos, el personal de salud inició la aplicación de vacunas a partir de las 10:00 horas, mientras la afluencia de personas se mantuvo constante durante el día. El macrocentro concluyó su jornada sabatina a las 17:00 horas, cumpliendo con el horario establecido.
Ana Luisa, madre de familia, acudió con su hijo de 11 años para recibir un refuerzo y destacó la importancia de este tipo de acciones preventivas. “Sí, aquí venimos porque nos enteramos en internet ayer y porque no pudimos venir la semana pasada. Pero es bueno que quieran tener a la gente protegida”, expresó.
Asimismo, en los hospitales generales conocidos como el Seguro Nuevo (Ejército Mexicano); el Seguro Viejo (Avenida del Mar); y el hospital de Prados del Sol, también se instalaron módulos de vacunación desde las 8:00 horas. No obstante, en estos puntos se observó una participación más moderada durante la mañana y el mediodía.
Cabe recordar que en el comunicado del IMSS, Sinaloa fue señalado como uno de los 11 estados del país con mayor número de contagios y mayor necesidad de reforzar la cobertura de vacunación, por lo que la instalación del macrocentro en la UAS ha sido bien recibida por la ciudadanía.
Las autoridades de salud informaron que este domingo continuará la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión en Mazatlán, repitiendo la atención en la Biblioteca Central de la UAS, hospitales generales y en diversos módulos adicionales ubicados en la sindicatura de Villa Unión.