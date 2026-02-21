$!Participan mazatlecos en la nueva jornada intensiva de vacunación contras el sarampión

Tras el anuncio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, sobre la puesta en marcha de una nueva jornada intensiva de vacunación contra el sarampión durante el fin de semana, Mazatlán se sumó activamente a la campaña con la instalación de diversos módulos en la ciudad.

Desde temprana hora, familias completas acudieron al macrocentro habilitado en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde niños, adolescentes y adultos recibieron su dosis con el objetivo de frenar la propagación del virus que actualmente registra altos casos en distintos puntos del país.

De manera ordenada y por turnos, el personal de salud inició la aplicación de vacunas a partir de las 10:00 horas, mientras la afluencia de personas se mantuvo constante durante el día. El macrocentro concluyó su jornada sabatina a las 17:00 horas, cumpliendo con el horario establecido.