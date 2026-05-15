Participantes de la Semana de la Troca denuncian extorsión en retén de Villa Unión

Participantes de la Semana de la Troca denunciaron extorsión en retén de Villa Unión por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado.

Más de tres familias que llegaron al festival se quejaron de la pésima bienvenida porque les quitaron dinero en la supuesta revisión de la unidad.

Por razones de seguridad, los afectados pidieron el anonimato, pero quieren que se entere la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez y la Fiscalía General del Estado para que pongan un alto.

Y es que analizaron varias veces viajar a Mazatlán que enfrenta una crisis de confianza por la violencia que se ha registrado y aparece en todos los medios, pero nunca imaginaron que fueran las mismas autoridades responsables de brindarles un viaje seguro al destino quienes, con supuesta revisión al vehículo y sus pertenencias, les quitaran efectivo.

Los reportes han ido sumándose sobre los presuntos actos de extorsión en el mismo grupo que ha estado llegando desde ayer a Mazatlán para participar en el evento de la troca, de automóviles de modelos clásicos y cuando llegan al retén de revisión instalado en Villa Unión, les han quitado dinero en efectivo del que traen para gastar en el trayecto, comidas y hospedaje.

De hecho, propietarios de desarrollos de renta vacacional, a donde han llegado los afectados, están llamando a las autoridades a atender las quejas porque son actos que no abonan para nada a la confiabilidad del destino.