Participará CMIC Mazatlán en licitaciones para construir obras del Gobierno Municipal este año

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción participará en las licitaciones para obtener y construir obras que realizará el Gobierno de Mazatlán este año, también busca realizar obras por asignación directa, manifestó el presidente de la Delegación Sinaloa Sur de dicha agrupación, Hugomar Peraza Ponce.

“Nosotros somos un referente en la economía porque sabemos que cuando se detona una economía a través de la construcción esto genera oportunidades de crecimiento y desarrollo porque se activan siempre las cadenas productivas, aproximadamente 35 ramas de la construcción en suministros, mano de obra y beneficios que llegan, entonces para nosotros es importante saber lo que se va hacer, (vamos a participar claro, claro, en las licitaciones”, agregó al término de una reunión que dirigentes de la CMIC sostuvieron este jueves con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Hay la normatividad de la aplicación de los recursos y claro todo lo que esté en la modalidad esa de licitaciones participar y pues bueno, (también en) asignación directa, nosotros vinimos a ofrecer aquí ese compromiso, esa responsabilidad, porque somos empresas locales, somos empresas formales porque estamos nosotros en la formalidad y la derrama es local y tiene sus círculos virtuosos, si aquí con constructores locales se llevan a cabo esos recursos, lo virtuoso es que se contribuye aquí, aquí pagas IVA, es como regresa también aquí al Municipio, entonces creo que trabajar con empresas locales, sobre todo y con un sentido formal creo que quien gana es Mazatlán”.

Precisó que en el Plan de Obras del Municipio de Mazatlán para el 2025, con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, se realizarán pavimentaciones, rehabilitaciones de sistema de agua potable, de saneamiento, drenaje y mantenimiento de algunas infraestructuras.

“Eso es algo que nosotros siembre estamos remarcando lo que es la conservación y el mantenimiento porque sirve y sirve y dejan de servir, pero es dinero del pueblo que se hizo con un fin y a veces el dinero no se considera y llega al colapso (la infraestrucdtura que no se le dá mantenimiento) y creo que no es justo y siempre estamos diciendo hay que tener un portentaje de inversión para lo que es mantenimiento y inversión”, continuó Peraza Ponce.

Informó que algunos de los constructores agremiados a la CMIC realizan obra privada, otros obra privada y pública, pero el año pasado sí tuvieron participación de un 40 por ciento en las obras públicas y prevén que este año también realicen este tipo de obras.

“Esto va ahorita saliendo, va a empezar a licitar y vamos a ver cómo nos va en esa parte, pero sí aquí venimos a ofrecer nuestras capacidades en nuestros compromisos y la otra parte también que nosotros como CMIC tenemos un compromiso social, aquí nos ofrecemos en caso de siniestros, el quetenemos ahpi nuestros equipos, Dios no lo quiera, pero un ciclón o lluvias abundantes en zonas susceptibles de inundación podemos ayudar, ahí tenemos nuestros equipos, este programa de limpieza, de descacharrización ahí tenemos nuestros equipos, si se necesita por ahí el raspado de una calle ahí mandamos una máquina y lo único es hacer una contribución para Mazatlán, CMIC para eso es”, reiteró.

Dijo que se prevé que las licitaciones para la obra pública del Gobierno de Mazatlán comenzarán a partir de la próxima semana, lo mismo que la asignación directa en caso de obras que por el monto bajo de la inversión no requieren licitación.