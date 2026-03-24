Participará Sinaloa en el festival ‘México de mis Amores’ durante el Mundial 2026

Con el objetivo de proyectar la riqueza culinaria del estado ante visitantes nacionales e internacionales, Sinaloa se sumará al Festival ‘México de mis Sabores’, que se celebrará del 5 de junio al 22 de julio en la Ciudad de México, durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El encuentro de carácter nacional tendrá como sedes el Campo Deportivo Militar Marte y el complejo cultural Los Pinos, donde se reunirá la oferta gastronómica de las 32 entidades del país, con la participación de cocineras tradicionales, chefs y productores, además de integrar la proyección de partidos del mundial.

Así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien señaló que este evento se convierte en un espacio estratégico para atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en la cultura sinaloense.

“Vamos a llevar a un chef sinaloense y a una cocinera tradicional, quienes estarán durante una semana completa dando a conocer nuestra gastronomía con la intención de dar a conocer nuestra deliciosa gastronomía, que es única”, comentó.

“Es un evento donde se reúne lo mejor de la gastronomía y en el cual queremos mostrar nuestras cocinas tradicionales a todos los visitantes”, agregó.

Sosa Osuna destacó que la entidad tendrá una presencia activa y sostenida dentro del festival, con el propósito de mostrar la riqueza y diversidad de su cocina como uno de sus principales atractivos turísticos.

En este sentido, detalló que la presencia del chef y la cocinera sinaloense estará dirigida a representar la cocina del estado mediante la preparación y difusión de platillos emblemáticos de la región.

Además, la secretaria de Turismo mencionó que Sinaloa mantendrá presencia durante un lapso cercano a un mes dentro de distintas áreas del festival, tanto las gratuitas como las que tendrán un costo, lo que permitirá ampliar el alcance de la promoción.

En dichos espacios se llevarán a cabo activaciones, demostraciones culinarias y experiencias gastronómicas que buscarán atraer público y generar una conexión con la identidad sinaloense a través de sus sabores, ingredientes y tradiciones.

Sosa Osuna mencionó que esta estrategia responde a una visión que busca aprovechar el flujo turístico del Mundial para posicionar a Sinaloa como un destino atractivo más allá de sus playas, destacando su oferta cultural y gastronómica.

En este sentido, señaló que la presencia en la Ciudad de México tiene como objetivo incentivar el desplazamiento de visitantes hacia destinos del estado como Mazatlán, mediante la promoción de rutas turísticas que recorren distintas regiones de la entidad.

Al coincidir el festival gastronómico con la celebración del Mundial, se perfila como una plataforma de alto impacto para la difusión cultural al congregar a miles de asistentes en torno a la gastronomía, el entretenimiento y el deporte, generando condiciones propicias para la promoción turística.

De esta forma, con la participación de Sinaloa, se refuerza la apuesta por la gastronomía como un elemento diferenciador, capaz de proyectar su identidad ante el mundo y de detonar oportunidades económicas para productores, cocinas tradicionales y el sector turístico en su conjunto.