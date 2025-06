Participarán cerca de 4 mil médicos en Congreso Internacional de Medicina Interna en Mazatlán

Se espera que cerca de 4 mil médicos participarán en el Congreso Internacional de Medicina Interna que se realizará del 18 al 21 de junio en el Centro de Convenciones de Mazatlán para actualizar a las y los médicos en temas clínicos relevantes, manifestó el presidente del Colegio de Médicos Internistas del Sur de Sinaloa, Héctor Velazco Serrano.

”Hasta ahorita se han inscrito como unos 2 mil 700 médicos para el Congreso, esperamos más o menos que tengamos 4 mil médicos en total con sus familias, que este Congreso ya tenía mucho tiempo que no se había hecho en Mazatlán, tenía años que no se hacía en Mazatlán, por x o y razones que no se hacía y ahorita logramos que se trajera a Mazatlán”, añadió Velazco Serrano en entrevista momentos antes de sostener este miércoles una reunión privada con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Y ese es el motivo de nuestra visita ahorita, invitar a la Alcaldesa, primero darles las gracias por el apoyo que nos ha dado, que nos ha brindado para el Congreso y segundo invitarla para que nos acompañe a la inauguración”.

Precisó que se tratarán temas para los especialistas, internistas y especialidades afines como cardiólogos, dermatólogos, neumólogos, y los ponentes vienen de todo Latinoamérica como Honduras, Argentina, Perú, Chile, Colombia, otros más de Estados Unidos de América y como cinco que vienen de Europa.

”Entonces el Congreso está muy completo y es actualizar a los médicos en el quehacer médico,, que es lo importante ahorita, que estén actualizados, que a final de cuentas ésto se traduce en un beneficio para la población”, reiteró, quien acudió a la reunión acompañado de la secretaria de dicho Colegio, también médica internista, Carmina Galaviz.

”Se abordan diferentes temas en general como son temas de dermatología, de neumología, de cardiología, etcétera”.

Reiteró que desde el 2000 no se había realizado en Mazatlán un Congreso de Medicina Interna, el cual se hace año con año.