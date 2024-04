MAZATLÁN._ Un poco más de mil elementos participarán en el Operativo de Seguridad que se implementará el próximo lunes en Mazatlán por la observación del Eclipse Total de Sol y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presenciará este fenómeno astronómico desde las instalaciones de la Tercera Región Militar, con sede en este puerto, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Todo está bien, ya se tienen los puntos donde se van a hacer las entregas de lentes, ya se tiene el tema artístico, el sábado que es la callejoneada, que hay un foro ahí en el Teatro Ángela Peralta para la comunidad artística, que se van a hacer los preparativos de armado de templetes en lo que es Ciudades Hermanas, los demás puntos del malecón sin problemas, se van a poner desde dos días antes las carpas que van en cada módulo donde se va brindar información, todo está listo, los preparativos están ya prácticamente al 100 por ciento”, añadió González Zataráin.

“Muy bien (el tema de seguridad), si ustedes se fijan se aumentó un poquito, ven más Guardia Nacional caminando por el Malecón, en la mañana que venía vi en cuatro puntos Guardia Nacional por el Malecón, pero se zonifica, andan ahí, la Marina en otro lado, el Estado en otro lado, entonces traen una buena logística, la seguridad está muy bien, de hecho me entrevistaron hace rato de un medio de Estados Unidos, precisamente era un tema que me preguntaban, está muy bien, está perfecto, no hay ningún problema de inseguridad que pueda dañar el tema del evento”.

Agregó que así como se ve la Guardia Nacional se va intensificar la seguridad y se va hacer un esfuerzo para que haya seguridad en diferentes puntos a lo largo del trayecto del malecón.

“Van a ser ahora sí que un poquito más que en Semana Santa, tenemos cerca de 800, va haber más de mil”, continuó.

Dijo que se va dar seguridad a los visitantes y los espacios donde estarán los científicos y observadores del fenómeno astronómico estará delimitado con vallas por seguridad de los mismos.

También reiteró que el Presidente de la República realizará su conferencia de prensa mañanera en las instalaciones militares y ahí mismo observará el fenómeno astronómico.

“Hasta el momento, la información que yo he recibido de México es que se queda todo en las instalaciones de la Zona Militar, normalmente me piden todo con 15 días de anticipación, hasta el momento no me han pedido ni un sólo lugar, estamos a escasos tres días, entonces no han pedido nada, ya estuvieran armando ahí algo, en lo particular no”, continuó.

También dio a conocer que el personal del Ayuntamiento de Mazatlán acudirá normalmente a sus labores el próximo 8 de abril y se les dará lentes para que observen de manera segura el eclipse y se les dará un espacio de tiempo para que salgan a ver el fenómeno astronómico.