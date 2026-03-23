Participaron 100 ciclistas y 150 motociclistas en Escapada Rural en El Recodo: Alcaldesa

Fueron 100 ciclistas los que participaron el domingo en un circuito, así como 150 motociclistas y 80 ciudadanos estadounidenses como parte del programa Escapada Rural que se realizó el pasado domingo en El Recodo, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Dpmínguez.

“Nos fue muy bien este fin de semana, estuvimos con el tercer Tianguis de Artesanía, Comida y Música en El Recodo, es parte de un programa que se llama Escapada Rural, estuvieron haciendo un circuito ciclista en el que participaron 100 ciclistas, 150 motociclistas de diferentes motoclubs”, añadió.

También participó un grupo de cerca de 80 personas estadounidenses y eso generó una excelente derrama económica, ya que fue todo un éxito.

“Aprovecho para decirles que el próximo domingo 29 estaremos con la Escapada Rural que se tendrá en La Noria, donde además de tener el Festival de la Capirotada vamos a tener también la inauguración de un mural de cinco personajes importantes de La Noria”, dio a conocer.

“Así es que está la invitación para que nos acompañen el próximo domingo en La Noria”.